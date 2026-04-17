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Coahuila

México inicia restauración de pinturas rupestres en Coahuila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia interviene sitios milenarios en Cuatro Ciénegas para recuperar patrimonio afectado en 2025

  • 17
  • Abril
    2026

El Instituto Nacional de Antropología e Historia inició trabajos de conservación y restauración en sitios con pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas, luego de las afectaciones registradas en enero de 2025, informó la titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza.

Las labores se desarrollan en los sitios conocidos como Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, espacios que resguardan manifestaciones gráfico-rupestres creadas por antiguos grupos de cazadores-recolectores hace miles de años.

Restauración con técnicas especializadas

De acuerdo con las autoridades, el proyecto contempla el registro, análisis y posible reintegración de fragmentos mediante procesos técnicos especializados, con el objetivo de reparar los daños, reforzar la protección de estos espacios y ampliar el conocimiento sobre estas expresiones culturales.

El INAH detalló que Cueva Pinta alberga más de 150 figuras en colores rojo, amarillo, blanco, negro y naranja, muchas de ellas superpuestas, lo que sugiere que fueron elaboradas en distintos periodos entre hace 5,000 y 500 años.

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Por su parte, Cueva Pinta VI es un abrigo rocoso más pequeño, con representaciones principalmente en color rojo.

El proyecto está encabezado por la restauradora Sandra Cruz Flores, especialista en conservación de patrimonio gráfico-rupestre, junto a un equipo de expertas en la materia.

Daños al patrimonio bajo investigación

Los trabajos se derivan de los daños ocasionados en 2025, cuando se reportó la extracción ilegal de una pintura rupestre en la zona.

Ante ello, la Fiscalía General de la República abrió una investigación por el delito de daño a monumentos arqueológicos.

Según las autoridades, durante una inspección se constató la extracción de una figura, presuntamente mediante el uso de herramientas eléctricas, así como el intento de sustraer otras representaciones, lo que provocó afectaciones consideradas irreparables en parte del sitio.

Las acciones emprendidas buscan no solo restaurar los daños visibles, sino también fortalecer la protección de estos espacios arqueológicos, considerados clave para entender la historia y las prácticas culturales de los primeros habitantes del norte de México.


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