La pieza "Comedian", de Maurizio Cattelan, fue sustraída en Francia, pero el museo la reemplazó horas después siguiendo el protocolo de la obra

Inicio / Escena / Roban la banana de la obra 'Comedian' en un Museo de Francia

Una de las obras más polémicas y mediáticas del arte contemporáneo volvió a ser noticia. Este sábado, una banana perteneciente a la obra "Comedian", del artista italiano Maurizio Cattelan, fue robada del Centre Pompidou-Metz, en Francia.

Aunque podría parecer un robo menor, la pieza forma parte de una obra valuada en aproximadamente $6.2 millones de dólares, lo que provocó la intervención inmediata del museo y la presentación de una denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, la desaparición de la fruta no afectó de forma permanente la instalación, ya que fue reemplazada pocas horas después, tal como establecen las instrucciones oficiales de la obra.

Detectan el robo durante una ronda de vigilancia

De acuerdo con el museo, la ausencia de la banana fue descubierta alrededor de las 14:00 horas por un agente de vigilancia que realizaba un recorrido por la exposición "Dimanche sans fin" ("Domingo sin fin"), donde se exhibe parte de la colección del Centro Pompidou.

Tras detectar el incidente, la institución condenó lo ocurrido al considerar que representa una falta de respeto hacia las obras expuestas y afecta temporalmente la experiencia de los visitantes.

No obstante, el recinto aclaró que la pieza no sufrió daños irreversibles y que la instalación recuperó rápidamente su aspecto original.

¿Por qué vale millones una banana pegada a una pared?

"Comedian" consiste en una banana real adherida a una pared mediante cinta adhesiva plateada. La obra fue presentada por primera vez en 2019 durante la feria Art Basel Miami Beach y desde entonces se convirtió en uno de los trabajos más comentados del arte contemporáneo.

Aunque la fruta es reemplazada periódicamente, el valor de la obra no reside en la banana en sí, sino en el certificado de autenticidad y en el protocolo oficial que regula su instalación y exhibición.

Por ello, la sustitución inmediata de la fruta no altera la integridad conceptual de la pieza.

Una obra que desafía la idea tradicional del arte

La creación de Maurizio Cattelan retoma la tradición del ready-made, corriente artística popularizada por Marcel Duchamp, que transforma objetos cotidianos en obras de arte a partir de la decisión del artista de presentarlos como tales.

Además de cuestionar qué puede considerarse arte, la pieza invita a reflexionar sobre el valor asignado por el mercado artístico, el papel de las instituciones culturales y la relación entre el objeto físico y el concepto que representa.

Una historia marcada por la controversia

Desde su debut, "Comedian" ha protagonizado diversos episodios que han contribuido a incrementar su fama internacional.

En distintas ocasiones, visitantes y artistas performativos han retirado o incluso consumido la banana expuesta como parte de intervenciones que, lejos de perjudicar la obra, han alimentado el debate sobre su significado.

Paradójicamente, estos incidentes han reforzado el impacto mediático de la pieza y consolidado su lugar como una de las obras más discutidas del siglo XXI.