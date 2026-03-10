Podcast
Internacional

British Airways cancela vuelos a Abu Dhabi por conflicto bélico

British Airways suspendió todos sus vuelos a Abu Dhabi y redujo operaciones en varias ciudades de Medio Oriente ante el conflicto entre EUA, Israel e Irán

  • 10
  • Marzo
    2026

La aerolínea British Airways anunció la cancelación de todos sus vuelos hacia y desde Abu Dhabi “hasta más adelante en el año”, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán.

La compañía explicó que la decisión responde a la incertidumbre sobre la seguridad del espacio aéreo en la región.

“Debido a la continua incertidumbre de la situación en Oriente Medio y la inestabilidad del espacio aéreo, hemos tenido que reducir temporalmente nuestro calendario de vuelos”, señaló la aerolínea en un mensaje difundido en redes sociales.

Varias rutas en la región también fueron suspendidas

Además de la cancelación indefinida de las rutas a Abu Dhabi, la compañía suspendió temporalmente vuelos hacia varias ciudades clave de la región.

Entre los destinos afectados se encuentran Tel Aviv, Amán, Bahréin, Dubái y Doha, cuyos servicios permanecerán detenidos al menos hasta el 12 de marzo.

En el caso de Dubái, los vuelos identificados como BA107 y BA106 continuarán cancelados hasta el 14 de marzo, mientras que la ruta hacia Lárnaca, en Chipre, operará con una programación reducida.

Habilitan vuelos de repatriación para pasajeros varados

Ante la interrupción de operaciones, la aerolínea informó que organizará vuelos especiales de repatriación desde Mascate, capital de Omán, los días 11 y 12 de marzo.

Estos vuelos estarán dirigidos a pasajeros que ya contaban con reservas y que logren trasladarse de forma segura hasta esa ciudad.

Por otra parte, la compañía aseguró que mantiene contacto con clientes que aún permanecen en los Emiratos Árabes Unidos para ofrecer alternativas de regreso al Reino Unido.


