Cae trabajador de CFE a barranco tras volcar en Ramos Arizpe

Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía saliera del camino y cayera a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad sobre la carretera federal 57, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 15.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada de este martes 10 de marzo, cuando corporaciones de emergencia recibieron el reporte de una salida de camino con volcadura en esa vía federal.

Al arribar al lugar, personal de Protección Civil de Ramos Arizpe localizó una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad al fondo del barranco, donde el conductor había quedado lesionado tras el impacto.

El director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez, informó que el trabajador señaló que se dirigía a la comunidad de Estación Anhelo para entregar una llanta de refacción a otra unidad de la CFE cuando presuntamente se quedó dormido al volante y perdió el control del vehículo.

Paramédicos brindaron atención al conductor en el sitio y posteriormente lo trasladaron en código amarillo a la Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Saltillo para su valoración médica.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir en carretera, especialmente durante la madrugada, para evitar accidentes relacionados con el cansancio o distracciones al volante.

