Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cae_trabajador_cfe_barranco_ramos_arizpe_329f74e8d3
Coahuila

Cae trabajador de CFE a barranco tras volcar en Ramos Arizpe

Protección Civil municipal informó que el trabajador señaló que se dirigía a la comunidad de Estación Anhelo para entregar una llanta de refacción

  • 10
  • Marzo
    2026

Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía saliera del camino y cayera a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad sobre la carretera federal 57, en el tramo Kimberly–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 15.

cae-trabajador-cfe-barranco-ramos-arizpe.jpg

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada de este martes 10 de marzo, cuando corporaciones de emergencia recibieron el reporte de una salida de camino con volcadura en esa vía federal.

Al arribar al lugar, personal de Protección Civil de Ramos Arizpe localizó una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad al fondo del barranco, donde el conductor había quedado lesionado tras el impacto.

cae-trabajador-cfe-barranco-ramos-arizpe.jpg

El director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez, informó que el trabajador señaló que se dirigía a la comunidad de Estación Anhelo para entregar una llanta de refacción a otra unidad de la CFE cuando presuntamente se quedó dormido al volante y perdió el control del vehículo.

cae-trabajador-cfe-barranco-ramos-arizpe.jpg

Paramédicos brindaron atención al conductor en el sitio y posteriormente lo trasladaron en código amarillo a la Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Saltillo para su valoración médica.

cae-trabajador-cfe-barranco-ramos-arizpe.jpg

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al conducir en carretera, especialmente durante la madrugada, para evitar accidentes relacionados con el cansancio o distracciones al volante.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_0e33059e0b
Mantienen cerrado carril exprés de Morones Prieto por deslave
choque_camion_poste_altamira1_3401831999
Tumba poste y deja sin energía a sector de Altamira y Tampico
IMG_1345_b9b26e81ad
Buscan regular senderismo en la Sierra de Arteaga
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Petro_c30cb0d393
Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×