Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump

Los precios de los energéticos comenzaron la jornada con retrocesos en los mercados internacionales, luego de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderó su postura frente a Irán y sugirió que el conflicto podría concluir en el corto plazo.

Este cambio en el tono geopolítico redujo la presión alcista que en días recientes impulsó al petróleo y al gas.

En este contexto, el petróleo WTI inició la sesión cotizando en $90.59 dólares por barril, con un retroceso del 4.41 por ciento.

La corrección se produce después de que el domingo el crudo alcanzó un máximo de $119.48 dólares por barril, nivel no visto desde junio de 2022.

Gas natural cotiza en $3.07 dólares por millón de BTU

Por su parte, el gas natural de Estados Unidos cotizó en $3.07 dólares por millón de BTU, con una baja del 1.70%, acumulando dos sesiones consecutivas a la baja y un descenso semanal del 3.74 por ciento.

Aun así, mantiene un incremento del 7.27% desde el inicio de la guerra.

En Europa, el gas natural comenzó la sesión en 49.00 euros por MWh, con una caída del 13.20%, tras haber tocado un máximo de 69.50 euros por MWh, nivel no observado desde enero de 2023.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que “la caída en los precios de los energéticos responde a una menor percepción de riesgo geopolítico, luego de que se moderó el tono en torno al conflicto con Irán”.

Por el contrario, los metales preciosos empezaron la sesión con ganancias, en respuesta a la debilidad del dólar y la expectativa que los principales bancos centrales del mundo podrán seguir recortando sus tasas de interés.

Cabe recordar que mayores tasas hacen menos atractivas las inversiones en activos que no pagan una renta fija, como el oro y la plata.

En este contexto, el oro cotizó en $5,182 dólares por onza, con un avance del 0.84 por ciento.

A la par, la plata comenzó la jornada cotizando en $88.67 dólares por onza, con un avance del 1.97% e hilando tres sesiones seguidas al alza, periodo en el que acumula un incremento del 7.82 por ciento.

Comentarios