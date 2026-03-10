Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
petroleo_texas_d22d32a649
Finanzas

Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal

  • 10
  • Marzo
    2026

Los precios de los energéticos comenzaron la jornada con retrocesos en los mercados internacionales, luego de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderó su postura frente a Irán y sugirió que el conflicto podría concluir en el corto plazo.

Este cambio en el tono geopolítico redujo la presión alcista que en días recientes impulsó al petróleo y al gas.

En este contexto, el petróleo WTI inició la sesión cotizando en $90.59 dólares por barril, con un retroceso del 4.41 por ciento. 
La corrección se produce después de que el domingo el crudo alcanzó un máximo de $119.48 dólares por barril, nivel no visto desde junio de 2022.

Gas natural cotiza en $3.07 dólares por millón de BTU

Por su parte, el gas natural de Estados Unidos cotizó en $3.07 dólares por millón de BTU, con una baja del 1.70%, acumulando dos sesiones consecutivas a la baja y un descenso semanal del 3.74 por ciento.

Aun así, mantiene un incremento del 7.27% desde el inicio de la guerra.

En Europa, el gas natural comenzó la sesión en 49.00 euros por MWh, con una caída del 13.20%, tras haber tocado un máximo de 69.50 euros por MWh, nivel no observado desde enero de 2023.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que “la caída en los precios de los energéticos responde a una menor percepción de riesgo geopolítico, luego de que se moderó el tono en torno al conflicto con Irán”.

Por el contrario, los metales preciosos empezaron la sesión con ganancias, en respuesta a la debilidad del dólar y la expectativa que los principales bancos centrales del mundo podrán seguir recortando sus tasas de interés.

Cabe recordar que mayores tasas hacen menos atractivas las inversiones en activos que no pagan una renta fija, como el oro y la plata.

En este contexto, el oro cotizó en $5,182 dólares por onza, con un avance del 0.84 por ciento.

A la par, la plata comenzó la jornada cotizando en $88.67 dólares por onza, con un avance del 1.97% e hilando tres sesiones seguidas al alza, periodo en el que acumula un incremento del 7.82 por ciento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HDJ_1dtq_Xg_A_Akb_Zu_72ed0ac1b2
Gasolina se mantendrá por debajo de $24 por seis meses: Sheinbaum
petroleo_robota_gana_arranque_jornada_859330003a
Petróleo rebota y gana 4% en el arranque de la jornada
sre_evacuados_1055_e6b4d0ed11
Evacúan a 1,055 mexicanos de Medio Oriente ante conflicto bélico
publicidad

Últimas Noticias

IMG_3390_80fdb6ede7
Se mantiene Coahuila en semáforo verde de calificación financiera
Real_Madrid_58b96b1998
Con triplete de Valverde, Real Madrid golea 3-0 al City
353e6ea437a40b51af87b4603d6deb24ae577470w_594ba47c33
Canadá derrota a Cuba 7-2 y avanza a Cuartos del Clásico Mundial
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×