Refuerzan en COBAC acciones preventivas para alumnos

Con el propósito de brindar orientación y apoyo a la comunidad estudiantil, el subsistema del Colegio de Bachilleres de Coahuila fortalece programas de prevención y atención dirigidos a jóvenes en sus distintos planteles.

Su director, Leonardo Jiménez Camacho, señaló que proporcionar información y herramientas adecuadas es clave para que los adolescentes tomen decisiones responsables que impacten de forma positiva en su futuro.

Advierten retos que enfrentan estudiantes

El funcionario explicó que la juventud enfrenta diversos retos sociales y de salud, entre ellos el consumo de sustancias, dificultades relacionadas con la salud mental, embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual.

Ante este panorama, destacó la importancia de impulsar estrategias preventivas dentro del entorno escolar, donde los estudiantes pueden recibir orientación oportuna y confiable.

Brigadas acercan programas de salud a planteles

Asimismo, indicó que el gobierno estatal ha implementado brigadas que recorren los planteles para acercar a los alumnos programas enfocados en salud y prevención.

A través de la iniciativa Juventud Sana, Mente Chida, se busca ofrecer acompañamiento y asesoría a quienes atraviesan alguna situación complicada.

Buscan fortalecer bienestar de los jóvenes

El objetivo de estas acciones es fortalecer el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes durante esta etapa de su vida, brindándoles herramientas para enfrentar los desafíos personales y sociales que pueden presentarse.





