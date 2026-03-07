Arly Velasquez cae en primera prueba de Milano-Cortina 2026
Arly es el único representante que México envió a competir en estos Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que el día de hoy marca la historia de nuestro país
El para atleta mexicano Arly Velásquez protagonizó este sábado un fuerte momento al caer durante su primera prueba de estos Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina-2026.
Sin embargo, el mexicano no fue el único en sufrir una aparatosa caída, pues el chileno Nicolás Birsquett y el argentino Enrique Plantey sufrieron la misma suerte.
Por su parte, el Comité Paralímpico Mexicano animó al representante nacional.
"¡Todo México contigo, Arly!⛷️
Así se vivió desde Milano Cortina 2026, la participación de nuestro representante nacional.
Sigue adelante, Arly, que todavía quedan dos pruebas más. 💪¡Vamos México!❤️
El día de hoy, Arly Velásquez hizo historia, debido a que es estos son sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno.
Estas son las siguientes competencias de Arly Velásquez en Milano-Cortina
México contará con la participación de su único representante en dos disciplinas más. Estas son las citas pactadas:
9 de marzo
Supergigante sentado
02:30 hora local CDMX
13 de marzo
Slalom gigante sentado
02:00 / 06:00 hora local CDMX
Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026
Arly Velásquez Peñaloza será el único atleta mexicano presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
Nació el 17 de agosto de 1988, en Cancún, Quintana Roo. Aunque su vida deportiva inició desde la infancia cuando se consolidó a los 12 años como campeón juvenil de ciclismo de montaña, su vida dio un giro importante.
Aquí te presentamos la nota completa: Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026
