Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
arly_velasquez_bef545903e
Deportes

Arly Velasquez cae en primera prueba de Milano-Cortina 2026

Arly es el único representante que México envió a competir en estos Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que el día de hoy marca la historia de nuestro país

  • 07
  • Marzo
    2026

El para atleta mexicano Arly Velásquez protagonizó este sábado un fuerte momento al caer durante su primera prueba de estos Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina-2026.

Sin embargo, el mexicano no fue el único en sufrir una aparatosa caída, pues el chileno Nicolás Birsquett y el argentino Enrique Plantey sufrieron la misma suerte.

Por su parte, el Comité Paralímpico Mexicano animó al representante nacional.

"¡Todo México contigo, Arly!⛷️

Así se vivió desde Milano Cortina 2026, la participación de nuestro representante nacional.

Sigue adelante, Arly, que todavía quedan dos pruebas más. 💪¡Vamos México!❤️

El día de hoy, Arly Velásquez hizo historia, debido a que es estos son sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Estas son las siguientes competencias de Arly Velásquez en Milano-Cortina 

México contará con la participación de su único representante en dos disciplinas más. Estas son las citas pactadas:

9 de marzo

Supergigante sentado 
02:30 hora local CDMX

13 de marzo

Slalom gigante sentado
02:00 / 06:00 hora local CDMX

Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026

Arly Velásquez Peñaloza será el único atleta mexicano presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

arly-velasquez.jpg

Nació el 17 de agosto de 1988, en CancúnQuintana Roo. Aunque su vida deportiva inició desde la infancia cuando se consolidó a los 12 años como campeón juvenil de ciclismo de montaña, su vida dio un giro importante. 

Aquí te presentamos la nota completa: Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_06_at_9_06_16_PM_7e7722dc5f
Reconocen a más de 30 atletas en Deportista del Año San Pedro
arly_velasquez_d06a141b16
Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

estadio_camp_nou_f728cd661a
FIFA revisará sedes para la Copa del Mundo 2030
arrancara_agencia_libre_nfl_52_horas_negociacion_db807c728b
Agencia libre de NFL arrancará con 52 horas de negociación legal
ascienden_42_muertes_inundaciones_kenia_0148141913
Suman 42 muertos por fuertes inundaciones en Kenia
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×