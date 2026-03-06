Podcast
Coahuila

La capirotada, el postre tradicional que acompaña la Cuaresma

A la receta se le agregan diferentes ingredientes que enriquecen su textura y aroma, como queso, nuez, coco rallado, grageas y pasas

  06
  Marzo
    2026

Durante el periodo de Cuaresma, muchas familias mantienen vivas las tradiciones gastronómicas que caracterizan esta temporada religiosa. Cada viernes, cuando se acostumbra evitar el consumo de carne, diversos platillos típicos forman parte de la mesa, pero uno de los postres más representativos que no puede faltar es la capirotada, considerada un clásico de estas fechas.

Un postre tradicional de la temporada

Este dulce tradicional se prepara principalmente con pan francés previamente dorado con mantequilla, el cual se baña con un jarabe elaborado con canela y azúcar que le da su característico sabor.

A la receta se le agregan diferentes ingredientes que enriquecen su textura y aroma, como queso, nuez, coco rallado, grageas y pasas.

Un símbolo gastronómico de la Cuaresma

Con el paso de los años, la capirotada se ha consolidado como uno de los postres más emblemáticos de la Cuaresma en México, presente tanto en hogares como en mercados y cocinas tradicionales.

Su preparación no solo refleja la riqueza de la gastronomía popular, sino también el valor cultural de las costumbres que se preservan generación tras generación.


