Saltillo y McAllen impulsan cooperación económica y cultural

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una gira de trabajo en McAllen, Texas, donde sostuvo un encuentro con el alcalde Javier Villalobos para reforzar los vínculos institucionales entre ambas ciudades.

Durante la reunión se abordaron estrategias para fortalecer la cooperación en materia económica, turística y cultural, además de establecer proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo en ambos lados de la frontera.

El edil saltillense destacó que la capital de Coahuila se ha consolidado como uno de los polos industriales más relevantes del norte del país y subrayó que la colaboración con ciudades estadounidenses abre nuevas oportunidades de crecimiento.

En el marco de la visita, también dialogó con el empresario texano Alonzo Cantú, con quien analizó posibles alianzas entre el sector público y privado, así como iniciativas de impacto social y apoyo a proyectos comunitarios, entre ellos el fortalecimiento del equipamiento para el cuerpo de bomberos de la ciudad.

Como parte de la agenda, la delegación de Saltillo participó en el MXLAN 2026, un encuentro cultural que reúne a diversas ciudades mexicanas y estadounidenses para promover el intercambio artístico y turístico.

En este espacio se difundió la oferta cultural y gastronómica de la capital coahuilense, así como eventos emblemáticos y atractivos turísticos que buscan posicionar a la ciudad como un destino estratégico para visitantes nacionales e internacionales.

