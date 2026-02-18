Podcast
Coahuila

Refuerzan intervención educativa ante peleas de estudiantes

El secretario de Educación, explicó que este fenómeno debe abordarse de manera integral, porque las conductas al interior de escuelas repercuten en el entorno

  • 18
  • Febrero
    2026

Ante la persistencia de peleas protagonizadas por estudiantes, incluso en espacios exteriores a los planteles y difundidas en redes sociales, la Secretaría de Educación en Coahuila informó que mantiene la aplicación de protocolos preventivos y correctivos para atender estas conductas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que este fenómeno debe abordarse de manera integral, ya que las conductas que se presentan al interior de las escuelas tienen repercusiones en el entorno social y viceversa. Por ello, se fortalecen estrategias enfocadas en el desarrollo socioemocional, la autorregulación, la empatía y la cultura de paz.

Detalló que el programa “Ser Más Desarrollo Socioemocional” forma parte de la estrategia Impulso Educativo impulsada por el Gobierno del Estado, y que incluye la figura de Impulsores de Paz en los planteles, así como la aplicación de protocolos como Mochila Segura y lineamientos de actuación ante riesgos.

Sobre los casos en que las riñas ocurren fuera de la escuela, incluso cuando los estudiantes portan uniforme, precisó que cada plantel analiza las circunstancias y aplica medidas conforme a su reglamento interno, lo que puede incluir acuerdos correctivos, intervenciones grupales o atención individualizada.

El funcionario enfatizó que la corresponsabilidad de madres y padres de familia es clave para prevenir este tipo de conductas, al señalar que los valores y hábitos se refuerzan tanto en la escuela como en el hogar. Añadió que se promueve el fortalecimiento de habilidades de crianza responsable como parte de la estrategia estatal para disminuir riesgos y fomentar ambientes escolares seguros.


