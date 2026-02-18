Refuerzan seguridad en Matamoros para combatir extorsiones

El alcalde Alberto Granados Fábila informó que sostuvo un encuentro de trabajo con los gabinetes de seguridad del Estado de Tamaulipas, en el que se analizaron distintos temas prioritarios en materia de seguridad pública para la región.

Durante la reunión se revisaron reportes recientes, estrategias de coordinación interinstitucional y acciones de seguimiento a problemáticas que han sido señaladas en días recientes.

Entre los puntos centrales abordados destacó el tema de la extorsión y el cobro de piso, fenómenos que, explicó el edil, ya se encuentran bajo monitoreo permanente por parte de autoridades estatales y federales.

Señaló que existe un seguimiento puntual de estos delitos con el objetivo de reforzar la prevención, la investigación y la atención a denuncias ciudadanas.

Granados Fábila indicó que la atención institucional se concentra particularmente en la zona norte del estado, donde se ubican municipios estratégicos como Reynosa y Matamoros.

Asimismo, subrayó que los temas expuestos por su administración en fechas recientes ya formaban parte del diagnóstico de las autoridades de seguridad, lo que permitió establecer mecanismos de comunicación y seguimiento conjunto. El objetivo, afirmó, es avanzar en una respuesta integral que permita contener estas conductas delictivas y brindar mayor tranquilidad a la población.

El alcalde reiteró que continuará la coordinación con instancias estatales y federales para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y evaluar los resultados de las acciones implementadas en la región.

Comentarios