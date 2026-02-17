Podcast
Nuevo León

Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico

Cada año, millones de fieles reciben la cruz de ceniza que marca el inicio de la Cuaresma, recordando los 40 días de ayuno y reflexión de Jesús

Cada año, millones de fieles católicos acuden a los templos para recibir una cruz de ceniza en la frente. El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días.  

Durante estos días, los cuales evocan los 40 días que Jesús pasó en el desierto, los fieles practican el ayuno, la oración y la reflexión.    

Pero, ¿cuál es su origen?   

De acuerdo con el Vaticano, en los primeros siglos, el inicio de la Cuaresma también marcaba el comienzo de la penitencia pública. Se acostumbraba a que quienes habían cometido delitos graves como apartarse de los principios del Evangelio, asesinato o adulterio, tras la imposición de la ceniza, estos penitentes recorrían la ciudad vestidos con ropas austeras, aludiendo a la expulsión del Paraíso.  

 La reconciliación se celebra el Jueves Santo, cuando eran readmitidos plenamente a la sociedad.   

Hacia finales del año mil, esta práctica pública comenzó a desaparecer, pero se conservó la imposición de la ceniza para todos los fieles como signo de arrepentimiento.  

Desde el siglo XII, la ceniza se obtiene al quemar los ramos de olivo o palma bendecidos el año anterior durante el Domingo de Ramos. Las hojas quemadas se transforman en ceniza, cerrando así un ciclo litúrgico que conecta un año con otro.  

La ceniza que el padre impone durante misa pronuncia una frase que resume el sentido del ritual: “Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”, la cual invita a la humildad y a la reflexión sobre la fragilidad de la vida.  

Muchos fieles optan por conservar la marca visible durante todo el día como testimonio público de su fe. 


