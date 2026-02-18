Reconocen a Elvia Morales con la “Presea Parras”

En el marco del 428 aniversario de Parras de la Fuente, el Ayuntamiento celebró una Sesión Solemne en la que se entregó la “Presea Parras”, el máximo galardón municipal que reconoce a personas e instituciones con contribuciones significativas a la comunidad.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Fernando Orozco Lara, quien resaltó la importancia de honrar la historia del Pueblo Mágico mientras se construye un futuro sólido para sus habitantes.

En la categoría “Persona Física en Vida”, la distinción fue otorgada a la maestra Elvia Guadalupe Morales García por su destacada labor en la promoción cultural e histórica de la localidad. Por su parte, Misiones Culturales No. 172 recibió el reconocimiento en la categoría “Institución” por su compromiso en la formación educativa y social de varias generaciones de parrenses.

Durante el acto, el alcalde destacó que celebrar más de cuatro siglos de historia conlleva la responsabilidad de seguir fortaleciendo la ciudad.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, José María Morales Padilla subrayó la colaboración entre los gobiernos estatal y municipal, y señaló que la entrega de la Presea Parras simboliza el esfuerzo colectivo por un desarrollo con visión de largo plazo

