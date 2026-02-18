Luz Morales rinde cuentas como presidenta diputada del Congreso

El Centro de Convenciones Canacintra se llenó por completo para presenciar el informe de trabajo de Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso de Coahuila.

Durante su intervención, la legisladora presentó un balance de su gestión, resaltando los proyectos legislativos concluidos, las acciones llevadas directamente a las comunidades y las iniciativas que continuará impulsando en beneficio de los habitantes del distrito 13.

El gobernador Manolo Jiménez acudió al evento para respaldar la labor de Morales Núñez y subrayó la relevancia de mantener un trabajo coordinado entre autoridades y legisladores en favor de los coahuilenses.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta del Congreso y la colaboración de todos los diputados que han contribuido al desarrollo de políticas en el estado.

El apoyo de los asistentes reflejó la aprobación de su desempeño y la confianza en su gestión.

Morales Núñez aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo legislativo y de terreno, destacando que aún queda mucho por hacer para atender las necesidades de los saltillenses y mejorar su calidad de vida.

