Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
d1ac262d_ca6e_4661_867b_a94cb8c8887b_3f27b524fe
Coahuila

Luz Morales rinde cuentas como presidenta diputada del Congreso

Morales Núñez aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo legislativo y de terreno

  • 18
  • Febrero
    2026

El Centro de Convenciones Canacintra se llenó por completo para presenciar el informe de trabajo de Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso de Coahuila.

Durante su intervención, la legisladora presentó un balance de su gestión, resaltando los proyectos legislativos concluidos, las acciones llevadas directamente a las comunidades y las iniciativas que continuará impulsando en beneficio de los habitantes del distrito 13.

El gobernador Manolo Jiménez acudió al evento para respaldar la labor de Morales Núñez y subrayó la relevancia de mantener un trabajo coordinado entre autoridades y legisladores en favor de los coahuilenses.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta del Congreso y la colaboración de todos los diputados que han contribuido al desarrollo de políticas en el estado.

El apoyo de los asistentes reflejó la aprobación de su desempeño y la confianza en su gestión.

Morales Núñez aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo legislativo y de terreno, destacando que aún queda mucho por hacer para atender las necesidades de los saltillenses y mejorar su calidad de vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ghes_3f608697f3
Crisis en Tridonex y Trico: posición de Canacintra Matamoros
coahuila_empleo_0a08d4263c
Advierten retos para pymes ante reducción de jornada laboral
toma_de_protesta_8ada2c9a96
Nueva mesa directiva de CANACINTRA realiza toma de protesta
publicidad

Últimas Noticias

IMSS_Coahuila_6b52616fa0
IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas
EH_UNA_FOTO_31ab6be717
Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE
INFO_7_CONTEXTO_1_a4d05eb8d4
Anuncia Donald Trump apertura de archivos sobre extraterrestres
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×