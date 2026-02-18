Podcast
morena_jesus_elizondo_dc8ca74379
Nuevo León

Morena propone evaluación psicológica obligatoria

La propuesta contempla que este programa esté enfocado en personal que enfrenta de manera constante escenarios de violencia

  18
  Febrero
    2026

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León, con el objetivo de crear el Programa Estatal de Evaluación Psicológica Preventiva Obligatoria.

La propuesta contempla que este programa esté enfocado en personal que enfrenta de manera constante escenarios de violencia, intervenciones armadas, accidentes fatales, situaciones de desastre y toma de decisiones bajo presión extrema, condiciones que pueden impactar su salud mental.

“Pasar de la simple identificación del riesgo a la prevención efectiva puede marcar la diferencia entre reaccionar ante una crisis y proteger de manera anticipada la seguridad, el bienestar y la vida de las personas", dijo Jesús Elizondo.

Agregó que, si bien la normativa laboral vigente obliga a identificar riesgos, actualmente la Ley de Salud Mental del Estado no establece de forma expresa la implementación de un programa sistemático y preventivo de evaluación psicológica periódica para servidores públicos expuestos estructuralmente a estos factores.

La propuesta señala que la implementación del programa permitiría proteger la salud mental del personal que desempeña funciones críticas, reducir riesgos institucionales asociados al deterioro emocional y disminuir costos derivados de incapacidades o crisis.

Además, se complementaría la normativa laboral desde una perspectiva sanitaria, mediante un enfoque preventivo especializado para población con riesgo acreditado por evidencia técnica.


