Fallece Lupe Chávez, leyenda de los Saraperos de Saltillo

El béisbol mexicano se viste de luto tras el fallecimiento de Guadalupe “Lupe” Chávez Baeza, ex jugador de los Saraperos de Saltillo, quien murió este 27 de enero de 2026 a los 76 años de edad.

Chávez fue el primer pelotero en la historia de la franquicia saltillense, convirtiéndose en una figura emblemática desde el nacimiento del equipo y ganándose el cariño de la afición por su entrega dentro del diamante.

Originario del estado de Chihuahua, Lupe Chávez pertenecía inicialmente a los Sultanes de Monterrey, pero fue dejado libre para el draft de expansión de 1970, donde los Saraperos lo eligieron como su primera selección.

Durante 15 temporadas defendió los colores de los Dragones del Norte, etapa en la que registró cifras destacadas y consolidó una carrera que llevó al club a retirarle su número como reconocimiento a sus hazañas y legado deportivo.

El legado de Guadalupe Chávez trasciende generaciones, ya que su hijo Santiago Chávez se proclamó campeón con los Charros de Jalisco apenas la noche del domingo pasado en la Liga Mexicana del Pacífico.

El béisbol despide hoy a un hombre que dejó todo en el terreno de juego y que será recordado como uno de los pilares históricos de los Saraperos de Saltillo. Descanse en paz.

