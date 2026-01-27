Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T171431_880_a68c4d1c51
Coahuila

Fallece Lupe Chávez, leyenda de los Saraperos de Saltillo

El béisbol mexicano lamenta la muerte de Guadalupe 'Lupe' Chávez Baeza, primer jugador en la historia de los Saraperos de Saltillo y referente del club

  • 27
  • Enero
    2026

El béisbol mexicano se viste de luto tras el fallecimiento de Guadalupe “Lupe” Chávez Baeza, ex jugador de los Saraperos de Saltillo, quien murió este 27 de enero de 2026 a los 76 años de edad.

Chávez fue el primer pelotero en la historia de la franquicia saltillense, convirtiéndose en una figura emblemática desde el nacimiento del equipo y ganándose el cariño de la afición por su entrega dentro del diamante.

76abc811-b62e-44d9-8fad-d12da43f8f1e.jpeg

Originario del estado de Chihuahua, Lupe Chávez pertenecía inicialmente a los Sultanes de Monterrey, pero fue dejado libre para el draft de expansión de 1970, donde los Saraperos lo eligieron como su primera selección.

Durante 15 temporadas defendió los colores de los Dragones del Norte, etapa en la que registró cifras destacadas y consolidó una carrera que llevó al club a retirarle su número como reconocimiento a sus hazañas y legado deportivo.

61ac2cb0-72b4-4eef-b584-131d91faa7a2.jpeg

El legado de Guadalupe Chávez trasciende generaciones, ya que su hijo Santiago Chávez se proclamó campeón con los Charros de Jalisco apenas la noche del domingo pasado en la Liga Mexicana del Pacífico.

El béisbol despide hoy a un hombre que dejó todo en el terreno de juego y que será recordado como uno de los pilares históricos de los Saraperos de Saltillo. Descanse en paz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_28_T172310_477_d3d2bae603
Christian Mbilli, nuevo campeón absoluto del CMB en supermediano
AP_26027752240829_2d0c1a0dc8
Mueren aficionados del PAOK en accidente rumbo a Europa League
joe_brady_buffalo_8e69bd420a
Bills apuestan por Joe Brady como nuevo entrenador en jefe
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_14_36_26_17e7da039f
Tamaulipas avanza hacia electrificación total con energía solar
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma conferencia de ultimo momento
Checo_Perez_Cadillac_df31b00755
Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×