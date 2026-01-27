Coahuila analiza restringir uso de celulares en secundarias

El uso de teléfonos celulares dentro de las aulas de secundaria está en la mira de la Secretaría de Educación de Coahuila, que avanza en un análisis para restringir su utilización durante el horario escolar, con el objetivo de reducir distracciones, fortalecer la convivencia y mejorar el entorno de aprendizaje.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que la medida se construye con la participación de padres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil, y se enfoca en limitar el uso de dispositivos móviles exclusivamente dentro del aula, sin impedir que el alumnado los utilice a la entrada y salida para comunicarse con sus familias.

La propuesta parte del principio de que la tecnología debe tener un uso responsable y formativo, por lo que se analizan experiencias nacionales e internacionales, principalmente en Europa y Norteamérica, donde los dispositivos solo se permiten con fines académicos claramente definidos y bajo supervisión.

Además del enfoque pedagógico, la iniciativa se articula con el fortalecimiento del Manual de Convivencia Escolar y los reglamentos internos, que buscan establecer reglas claras sobre corresponsabilidad entre estudiantes, madres y padres de familia, docentes y personal administrativo, para garantizar ambientes seguros y propicios para el desarrollo integral.

La Secretaría de Educación señaló que el proyecto aún se encuentra en fase de análisis y consenso, y que cualquier lineamiento final será comunicado formalmente a las comunidades educativas, priorizando siempre el bienestar y el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes.





Comentarios