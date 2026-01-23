Podcast
Tamaulipas

Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas

El proyecto federal contempla la intervención de 2,110 km de carretera, priorizando los tramos más dañados y aquellos con mayor tránsito de personas y mercancía

  • 23
  • Enero
    2026

Previo a la visita que realizará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al municipio de Reynosa, el Gobierno Federal dio a conocer una inversión millonaria destinada a la rehabilitación de las carreteras federales de Tamaulipas, como parte de un programa nacional de infraestructura vial para el noreste del país.

De acuerdo con información oficial, Tamaulipas fue incluido en un programa intensivo de repavimentación y bacheo, el cual busca atender el deterioro acumulado en las principales vialidades federales del estado. 

Este plan también contempla a Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, con una bolsa conjunta de 7, 113 millones de pesos para la rehabilitación de carreteras en estas entidades.

El proyecto federal contempla la intervención de 2,110 kilómetros de carreteras, priorizando los tramos más dañados y aquellos con mayor tránsito de personas y mercancías. 

En el caso específico de Tamaulipas, los recursos comenzarán a ejercerse a partir de 2026, lo que permitirá mejorar la conectividad y atender rezagos históricos en infraestructura vial.

Autoridades federales señalaron que estas obras buscan mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y ofrecer mayor seguridad a los automovilistas y transportistas que circulan por las carreteras del estado, además de fortalecer los corredores logísticos y comerciales, especialmente los vinculados a la frontera norte.

La inversión forma parte de una estrategia nacional de infraestructura orientada a impulsar el desarrollo económico regional, al facilitar el transporte de personas, mercancías y servicios, consolidando a Tamaulipas como un punto clave en la dinámica productiva del noreste de México.


