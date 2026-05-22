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Nuevo León

Inteligencia para el Mundial será tarea de Seguridad: Escamilla

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, precisó que las labores de inteligencia estarán bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad

  • 22
  • Mayo
    2026

Luego de las declaraciones del fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, sobre el uso de reconocimiento facial durante el Mundial FIFA 2026, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, precisó que las labores de inteligencia estarán bajo coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Plan Kukulcán coordinará intercambio de información

El funcionario explicó que estas acciones forman parte del denominado “Plan Kukulcán”, un esquema de colaboración entre autoridades mexicanas, organismos internacionales y representantes de la FIFA para reforzar la seguridad durante el torneo.

“El intercambio de información se realiza a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza los trabajos de inteligencia mediante el Centro Nacional de Inteligencia”, señaló Escamilla.

Indicó que este sistema permitirá detectar y alertar oportunamente sobre cualquier situación de riesgo relacionada con el evento deportivo.

Vigilancia se concentrará en puntos estratégicos

Entre las zonas que contarán con monitoreo especial se encuentran el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el Parque Fundidora, el Estadio Monterrey y distintos puntos de reunión de aficionados, donde se espera una alta concentración de visitantes durante el Mundial.

Escamilla también destacó que diversos municipios de Nuevo León han fortalecido sus sistemas tecnológicos de seguridad con inversiones en videovigilancia y herramientas de análisis de datos.

Según explicó, estos sistemas permiten identificar personas, vehículos y patrones de comportamiento, información que es compartida con el Gobierno estatal a través del C5.


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