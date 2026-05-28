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Coahuila

Resguardaría DIF a hijas de madre que murió arrollada por tren

Las autoridades continúan evaluando las condiciones familiares y sociales para determinar la mejor alternativa para garantizar el bienestar de las menores

  • 28
  • Mayo
    2026

El director del DIF Coahuila, Alejandro Zepeda, informó que continúa sin definirse el futuro de las hermanitas de “Blanquita”, la menor de tres años que perdió la vida tras ser arrollada por un tren en compañía de su madre y sus hermanas.

El funcionario explicó que las autoridades mantienen seguimiento al caso debido a la situación vulnerable en la que permanecen las menores luego de la tragedia ocurrida semanas atrás.

Zepeda señaló que una de las posibilidades es que alguna de las niñas quede bajo resguardo de la Casa Cuna del DIF estatal, aunque aclaró que hasta el momento no existe una resolución oficial.

Asimismo, indicó que las autoridades continúan evaluando las condiciones familiares y sociales para determinar cuál será la mejor alternativa para garantizar la protección y el bienestar de las menores.

El funcionario habló también sobre la creación de un nuevo centro de atención para niñas y niños con problemáticas familiares y emocionales, el cual será instalado en Parras de la Fuente.

Este espacio tendrá capacidad inicial para atender a 50 menores provenientes de distintas regiones de Coahuila, con servicios de terapia psicológica y apoyo especializado para casos de depresión y otras afectaciones sociales.


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