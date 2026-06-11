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Coahuila

Saltillo obtiene en España la Escoba de Platino 2026

En esta edición participaron más de un centenar de municipios de diversos países, incluyendo decenas de ciudades mexicanas

  • 11
  • Junio
    2026

La ciudad de Saltillo fue distinguida con la Escoba de Platino 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de limpieza urbana y gestión ambiental. El galardón fue entregado durante la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente TECMA 2026, celebrada en Madrid, España, donde representantes del municipio recibieron la presea en nombre del alcalde Javier Díaz González.

La distinción, otorgada por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, reconoce a los gobiernos que impulsan acciones destacadas para mejorar la imagen urbana, el manejo de residuos y la calidad de los servicios públicos.

En esta edición participaron más de un centenar de municipios de diversos países, incluyendo decenas de ciudades mexicanas que compitieron en distintas categorías.

Inversiones fortalecieron sistema de limpieza y relleno sanitario

Entre los proyectos que respaldaron el reconocimiento destacan las inversiones realizadas para fortalecer el sistema de recolección de basura y la infraestructura del relleno sanitario, con recursos que superaron los 120 millones de pesos. Autoridades municipales señalaron que este premio refleja el esfuerzo conjunto de trabajadores, funcionarios y ciudadanos para mantener una ciudad limpia, ordenada y con mejores condiciones para sus habitantes.


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