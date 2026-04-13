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Tamaulipas

Alista gobierno licitación de proyectos de Nueva Ciudad Judicial

El gobierno de Tamaulipas ya labora en el proyecto de adecuación final de obra civil y la instalación del equipamiento necesario para su operación

  • 13
  • Abril
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció licitaciones por el orden de los 125 millones de pesos destinados al proyecto de adecuación final de obra civil y para la instalación del equipamiento necesario para la operación de la Nueva Ciudad Judicial, ubicada sobre la carretera a Soto La Marina, en la capital del estado.

“Estamos valorando también las alternativas para el diseño, ubicación y construcción de las nuevas salas de oralidad que se requieren, todo esto en lo relativo a la obra material, pero como se ha dicho hay un esfuerzo presupuestal adicional muy importante para dignificar a la base trabajadora del Poder Judicial”, puntualizó.

Durante su mensaje en la ceremonia cívica de honores, evento realizado en la explanada del Poder Judicial en Ciudad Victoria, Villarreal Anaya, confirmó su disposición de reconstruir las instituciones del estado, para colocarlas al servicio del pueblo, de manera que los tres poderes unidos, cohesionados, de forma colaborativa y en la plenitud de sus respectivas autonomías puedan asumir a cabalidad la misión de representar y servir mejor a Tamaulipas. 

“Lo hemos dicho en distintas ocasiones, la historia de Tamaulipas recordará que logramos un hecho sin precedentes con la reforma constitucional, que hizo posible el proceso democrático a través del voto, libre, directo y secreto de las y los tamaulipecos para elegir a las personas juzgadores e integrantes del nuevo Poder Judicial del Estado”, señaló. 

Refirió que en los primeros 100 días de este 2026, se puede ver ya algunos resultados de su refundación, así como de su importante aporte a la regeneración de la vida pública de Tamaulipas.  

“Hoy estamos concretando una nivelación salarial significativa que impacta al 85% de las y los trabajadores del Poder Judicial con incrementos que van desde el 22% hasta por arriba del 100% en algunas posiciones que estaban muy rezagadas, con una inversión anual del orden de los 117 millones de pesos y tiene el propósito de alcanzar los objetivos que nos propusimos al impulsar esta reforma histórica a nuestra constitución”, dijo Villarreal Anaya.


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