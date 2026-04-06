Se declaran listas brigadas contra incendios

Las brigadas contra incendios forestales de Coahuila se mantienen en constante vigilancia para atender cualquier reporte que se presente en la entidad, afirmó Ramiro Durán García, Subsecretario de Protección Civil.

Dijo que si bien el Frente Frío 43 de la temporada trajo consigo bajas temperaturas y lluvias intensas que humidificaron las zonas boscosas, las tormentas eléctricas son una amenaza.

“Esto ayuda a elevar la humedad, y a que tengamos menos incendios forestales, pero no con esto ya estamos exentos, todavía tenemos días preocupantes porque con la misma lluvia llegan descargas eléctricas. “Caen rayos en la sierra, se prenden las palmas, los sotoles, y éstos con la fermentación que tienen de alcohol, duran tres o cuatro días prendidos, y con fuertes vientos nos puede provocar la expansión del fuego”, dijo Durán García.

Señaló que el frente frío provocó algunas granizadas Torreón y Arteaga, y lluvia en 28 de los 38 municipios del estado, así como fuertes rachas de viento en Torreón que derribaron árboles y postes de luz, sin que se reportaran lesionados.

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