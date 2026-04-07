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Nuevo León

Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan

De acuerdo con el registro de la Semarnat, las dos empresas se ubican dentro del top 10 de emisiones en Monterrey pese a los recientes incidentes ambientales

  • 07
  • Abril
    2026

Empresas como Ternium y Zinc Nacional, recientemente señaladas por incidentes ambientales, se mantienen dentro del top 10 de las compañías que más contaminan el aire en la zona metropolitana de Monterrey, de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El listado, actualizado a 2024, incluye a industrias del sector energético, siderúrgico, metalúrgico y manufacturero, las cuales reportan emisiones de sustancias contaminantes al aire, agua y suelo como parte de sus procesos productivos.

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En el ranking destacan tanto empresas privadas como públicas. En primer lugar aparece Iberdrola, seguida por plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas con altos niveles de emisión de dióxido de carbono.

El listado lo completan compañías como:

  • Hydro Precision Tubing Manufacturing
  • Nemak
  • Vidrio Plano de México
  • Johnson Controls
  • Carrier
  • Zinc Nacional
  • Ternium
  • Empaques Moldeados de América

Estas empresas pertenecen a sectores como acero, aluminio, autopartes, vidrio, energía y empaques, considerados altamente contaminantes por la naturaleza de sus procesos industriales.

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Casos recientes bajo escrutinio

Ternium fue responsable de un derrame de más de 400,000 litros de sustancias peligrosas en el arroyo La Talaverna en abril de 2025, generando daños ambientales significativos.

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Por su parte, Zinc Nacional fue señalada por emitir altas concentraciones de plomo, las cuales se acumularon en viviendas y escuelas cercanas, lo que derivó en clausuras y multas millonarias.

Tras estos incidentes, ambas compañías han prometido mejorar sus procesos e incluso evaluar reubicaciones para reducir su impacto ambiental.

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¿Qué contaminantes emiten?

El RETC recopila información proporcionada por las propias empresas sobre sustancias consideradas de riesgo, entre ellas:

  • Dióxido de carbono (CO2)
  • Plomo
  • Cadmio
  • Arsénico

Mientras empresas energéticas lideran en emisiones de gases de efecto invernadero, firmas como Zinc Nacional destacan por la liberación de metales pesados altamente tóxicos.

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Especialistas advierten que la alta concentración de industrias en Monterrey intensifica los efectos de la contaminación, al concentrar miles de empresas en un espacio reducido.

Además, el sector siderúrgico y metalúrgico figura entre los principales responsables por el volumen y tipo de contaminantes que genera.

Impacto en la salud

La Organización Panamericana de la Salud advierte que la exposición prolongada a estos contaminantes puede provocar:

  • Enfermedades respiratorias
  • Padecimientos cardiovasculares
  • Distintos tipos de cáncer

Los efectos impactan principalmente a niños, adultos mayores y comunidades cercanas a zonas industriales.

Urgen medidas más estrictas

Ante este panorama, expertos han planteado la necesidad de:

  • Fortalecer inspecciones ambientales
  • Aplicar sanciones efectivas
  • Establecer plazos para reducir emisiones
  • Impulsar tecnologías más limpias

El reporte de la Semarnat refuerza la preocupación sobre la calidad del aire en Monterrey, en un contexto donde persisten dudas sobre la rendición de cuentas tras recientes desastres ambientales en la entidad.


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