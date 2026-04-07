Duelos de Champions prometen lluvia de goles en cuartos de final

La Champions League 2025-2026 está cada vez más cerca de terminar y en cada ronda salen los equipos más fuertes... y goleadores.

Para muestra de ello, es que los cuartos de final de esta edición juntaron a la mayoría de clubes con más goles en sus ligas, en encuentros de alto calibre.

El más llamativo de la jornada de este martes es el clásico europeo protagonizado por el Real Madrid y el Bayern Múnich, el cual sin duda será un partido electrizante y con muchas ocasiones de gol, esto si tomamos en cuenta que entre ambos clubes suman 164 goles únicamente contabilizando los anotados en sus ligas: Bayern 100 en 28 juegos y 64 el Madrid en 30 partidos.

Además, dicho encuentro también reunirá a los dos mejores goleadores del mundo, Harry Kane, quien marcha primero en la contienda por la Bota de Oro con 31 goles, y Kylian Mbappé, quien es segundo con 23 anotaciones.

El otro juego del día es el partido entre el Arsenal y el Sporting Lisboa, duelo también interesante debido a que ambos son los máximos goleadores de sus respectivas ligas.

Para este duelo, el cuadro londinense llega como favorito, pues además de ser el líder en absoluto de la considerada mejor liga del mundo, también fue el líder indiscutible de la fase de liga de la Champions, donde consiguió un paso perfecto ganando los ocho encuentros que disputó.

Para los partidos de este miércoles, la cosa no cambia, la emoción se mantiene y la calidad de los juegos tampoco disminuye.

Muestra de ello es el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, equipos que ya se han enfrentado cuatro veces en la presente temporada, dejando un saldo de goles de 14 goles entre ambos clubes... a falta de los que se podrían anotar en los dos últimos enfrentamientos de la temporada entre ambos.

Este cruce llega cuatro días después de que el Barcelona consiguiera un triunfo de vital importancia de 2-1 sobre los "colchoneros" para sus aspiraciones ligueras y consolidarse como el líder absoluto de LaLiga, por lo que los "rojiblancos" querrán sacarse esa espinita.

Por último y no menos importante, está el partido entre el Liverpool y el PSG, una "revancha" del cruce de la edición pasada y que fue el punto de inflexión del PSG para su proclamación como monarca del torneo por primera vez.

Para este encuentro llega como favorito el cuadro dirigido por Luis Enrique, quien es primero en su liga y es el máximo goleador de Francia, además de poseer al último Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

Por su parte, el Liverpool llegará con muchas dudas, pues de sus últimos cinco juegos de liga solo ha podido salir avante en dos, empatando uno y perdiendo dos, situación que los deja hasta el momento como el quinto lugar de la Premier League, puesto que da cupo a la Europa League.

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