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Nuevo León

Van 12 personas rescatadas por PC en zonas montañosas

Ante esto, Protección Civil de Nuevo León mantiene brigadas activas en puntos como el Cerro de las Mitras, el Cerro de la Silla y La Huasteca.

  • 06
  • Abril
    2026

Con base en información oficial de Protección Civil de Nuevo León, en los últimos nueve días, incluido el periodo de Semana Santa, se atendieron 5 rescates en zonas de montaña y cerros, donde 12 personas fueron puestas a salvo, de las cuales 3 presentaban lesiones.

¿Qué periodo abarca el reporte de rescates en Nuevo León?

Esta información corresponde del domingo 29 de marzo a la mañana de este lunes 6 de abril, periodo en el que se registró una mayor afluencia de visitantes en áreas naturales.

¿Por qué ocurren accidentes en zonas serranas?

Autoridades señalaron que factores como el desconocimiento de las rutas, la falta de experiencia y no contar con la condición física adecuada incrementan el riesgo de incidentes en senderos de montaña.

Además, el clima adverso, como llovizna, lluvia y nubosidad, puede complicar los recorridos y provocar situaciones de riesgo.

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¿Dónde se mantienen brigadas de rescate?

Protección Civil de Nuevo León mantiene brigadas activas en puntos como el Cerro de las Mitras, el Cerro de la Silla y La Huasteca, considerados de alta afluencia turística.

¿Qué recomendaciones se emiten para visitantes?

Se exhorta a la ciudadanía a cuidarse y mantenerse alerta en las rutas turísticas que visiten, tomando en cuenta medidas básicas de prevención.

Entre las recomendaciones destacan informarse previamente de la ruta, usar calzado adecuado, llevar suficiente agua, contar con el teléfono celular con carga completa y portar una batería adicional.

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¿Qué medidas adicionales se deben tomar antes de salir?

También se recomienda informar a un familiar sobre el punto a visitar, el trayecto a recorrer y el tiempo estimado de regreso, como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

 


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