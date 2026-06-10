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Coahuila

Se mantiene Ramos Arizpe libre de casos de gusano barrenador

Autoridades municipales atribuyeron este resultado a las acciones preventivas y de información implementadas en las comunidades rurales

  • 10
  • Junio
    2026

Ramos Arizpe continúa sin registrar casos de gusano barrenador en animales de producción o domésticos, informó la directora de Desarrollo Rural del municipio, Marybel Marty, quien atribuyó este resultado a las acciones preventivas y de información implementadas en las comunidades rurales.

La funcionaria señaló que hasta la fecha no existe ningún reporte confirmado de la plaga en el municipio, pese a que las autoridades han mantenido vigilancia permanente debido a los casos detectados en otras regiones del país.

Explicó que desde que surgió la alerta sanitaria se realizaron recorridos por ejidos y comunidades para informar a los productores sobre la importancia de revisar constantemente a sus animales, evitar heridas abiertas sin atención y reportar cualquier situación sospechosa.

Marty destacó que también se llevaron a cabo brigadas de capacitación en coordinación con personal especializado, quienes explicaron a los ganaderos las medidas de prevención y el procedimiento para el control de la mosca transmisora, incluyendo la liberación de moscas estériles para reducir su reproducción.

La directora recordó que el gusano barrenador puede afectar no sólo al ganado bovino, caprino y ovino, sino también a mascotas e incluso a personas que presenten heridas abiertas, por lo que insistió en mantener las medidas de vigilancia y cuidado.

Actualmente, en Ramos Arizpe se estima una población superior a los 8 mil animales entre ganado mayor y menor, por lo que las autoridades continuarán con las acciones preventivas para evitar la llegada de la plaga al municipio.


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