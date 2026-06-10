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Internacional

Dispara EUA a petrolero en Omán por segundo día consecutivo

El Comando Central estadounidense informó que la embarcación, identificada como M/T Settebello, fue inhabilitada con municiones de precisión

  • 10
  • Junio
    2026

El Ejército de Estados Unidos disparó por segundo día consecutivo contra un buque petrolero en el golfo de Omán, en una nueva escalada de las tensiones con Irán derivadas del bloqueo marítimo impuesto por Washington.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este miércoles que fuerzas estadounidenses inhabilitaron un petrolero identificado como M/T Settebello, con bandera de Palaos, luego de que intentara transportar crudo procedente de Irán y desobedeciera órdenes emitidas por personal militar estadounidense.

“Fuerzas de EUA. inhabilitaron un petrolero en el golfo de Omán por segundo día consecutivo después de que otro buque violó el persistente bloqueo al intentar transportar petróleo desde Irán”, publicaron.

Según el comunicado, una aeronave estadounidense utilizó municiones de precisión para inutilizar la maquinaria del barco mientras navegaba por la zona.

La acción se produce apenas un día después de que fuerzas estadounidenses dispararan contra otro petrolero, también con bandera de Palaos, en el mismo sector del golfo de Omán.

Segundo incidente en 48 horas

Con este nuevo operativo, el Centcom asegura haber inhabilitado ocho embarcaciones que no han cumplido con el bloqueo marítimo impuesto el pasado 13 de abril por el presidente Donald Trump, además reportó que 134 barcos fueron redirigidos y 42 han transitado con asistencia humanitaria.

Cabe señalar que el endurecimiento de las acciones estadounidenses ocurre después de que Irán derribara un helicóptero militar estadounidense Apache en el estrecho de Ormuz.

Aunque los dos soldados a bordo sobrevivieron, Trump anunció represalias y prometió actuar “con dureza” contra Teherán.

Te puede interesar: Anuncia Trump represalias contra Irán tras derribo de helicóptero

El mandatario republicano aseguró que Estados Unidos volverá a atacar objetivos iraníes, mientras que autoridades iraníes advirtieron que revisarán la continuidad del diálogo diplomático con Washington.

 

 


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