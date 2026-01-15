Secretaria de Salud de Coahuila reparte kits de Menstruación

La mañana de este jueves, el gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, realizó la entrega de kits de menstruación en la Escuela Secundaria Eulalio Gutiérrez Treviño, ubicada en la colonia Bonanza. Esta iniciativa busca promover el cuidado adecuado durante el ciclo menstrual de las jóvenes y sensibilizar a los hombres sobre la importancia de estos días para las adolescentes.

Salud destaca la importancia de conocer el ciclo menstrual

El Dr. Alejandro Garza de León, jefe de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, destacó en entrevista la relevancia de que las mujeres comprendan su ciclo menstrual. Señaló que el conocimiento del ciclo menstrual es un elemento clave para que las jóvenes aprendan sobre su cuerpo, sus derechos y las formas de proteger su salud.

Distribuirán más de 59 mil kits en todo el estado

Durante esta primera etapa, se distribuirán cerca de 59 mil kits de menstruación a alumnas de secundaria y preparatoria en todo el estado, como parte de una estrategia orientada a empoderar a las jóvenes y fomentar una mayor comprensión sobre la salud menstrual.





