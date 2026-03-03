Presentan reformas en pro de las mujeres en el marco del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las diputadas de la bancada del PAN presentaron cinco iniciativas en favor de los derechos de las mujeres para que vivan una vida libre de violencia.

Entre las iniciativas más destacadas está una al Código Penal para ampliar el delito de abuso sexual, para establecer que el silencio o la falta de resistencia no es lo mismo que el consentimiento.

“Las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes es una de las más graves, porque no solo es un daño a sus derechos y a su cuerpo, también afecta a su confianza y estabilidad emocional en el futuro".

“Este es un paso firme para cerrarle las puertas a la impunidad, fortaleciendo a las autoridades, pero sobre todo al bienestar de la niñez”, dijo Itzel Castillo, promovente de la reforma.

Así mismo, la diputada Claudia Caballero presentó una iniciativa para la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna para que, así como la salud física, también la salud mental de las mujeres embarazadas y personas gestantes sea una prioridad durante las semanas de gestación y posterior al parto.

“Queremos garantizar que las mujeres reciban atención en el tema de salud mental durante el embarazo, el parto y después del nacimiento del bebé.

“Muchas hablamos de la salud física, pero poco se habla de lo que vivimos las mujeres en esta etapa; la depresión postparto es real y existe y se necesita una atención profesional”, agregó Claudia Caballero.

La diputada Aile Tamez también presentó una iniciativa sobre el tema de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres.

“Buscamos fortalecer la igualdad y la dignidad en el empleo; esta reforma establece que, ante trabajo igual, salario igual, bajo las mismas condiciones, porque en Nuevo León la brecha salarial sigue afectando a las mujeres”, agregó Aile Tamez.

Myrna Grimaldo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Administración Financiera para el Estado, en la cual se incorpora un anexo para que en el Presupuesto de Egresos se identifiquen los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres y protegerlos para que no puedan ser regresivos.

“Con esta reforma queremos que el presupuesto diga cuándo y cómo se va a gastar y cómo se van a cerrar las brechas entre mujeres y hombres”, dijo Myrna Grimaldo.

Por último, la diputada Cecilia Robledo pidió reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para crear un fondo estatal de protección y autonomía económica para mujeres víctimas de violencia.

“Queremos crear este fondo para apoyar a mujeres que están enfrentando un proceso de violencia familiar, porque muchas mujeres no denuncian o vuelven con su agresor porque no tienen dinero para independizarse”, agregó Cecilia Robledo.

