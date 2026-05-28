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Coahuila

Será liberado tras revisión médica oso capturado en Saltillo

El oso fue localizado dentro de un drenaje pluvial tras varios reportes ciudadanos y un operativo coordinado entre corporaciones ambientales y de seguridad

  • 28
  • Mayo
    2026

El oso negro capturado esta semana en el Cerro del Pueblo, en Saltillo, será regresado a su hábitat natural luego de ser revisado y permanecer bajo observación por autoridades ambientales, informó Fernando Toledo, director de Vida Silvestre del Museo del Desierto.

El especialista explicó que el ejemplar, un macho joven de aproximadamente dos años y medio, fue localizado dentro de un drenaje pluvial tras varios reportes ciudadanos y un operativo coordinado entre corporaciones ambientales y de seguridad.

“Mientras más rápido podamos regresar a estos animales a vida silvestre, es mucho mejor para ellos”, señaló.

Toledo relató que personal del Museo del Desierto participó directamente en la captura del ejemplar, luego de que autoridades solicitaran apoyo para sedarlo dentro de un estrecho túnel de drenaje donde se había refugiado.

El operativo se complicó debido a las condiciones del lugar, ya que el oso permanecía dentro de un conducto de aproximadamente 100 metros de longitud, con poca visibilidad y aguas residuales.

Tras aplicarle un dardo tranquilizante, el ejemplar fue extraído y sometido a una revisión veterinaria básica para verificar temperatura, constantes vitales y posibles lesiones, además de aplicarle antibiótico preventivo.

El director de Vida Silvestre indicó que el oso no presentaba heridas visibles y logró recuperarse favorablemente horas después de la captura.

Explicó que este tipo de avistamientos suele incrementarse durante la temporada de lluvias, ya que los osos jóvenes comienzan a desplazarse grandes distancias en búsqueda de alimento y agua tras separarse de sus madres.

“Son animales recién independizados que todavía están aprendiendo a sobrevivir solos”, comentó.

Agregó que los ejemplares pueden recorrer hasta 60 kilómetros en un solo día y frecuentemente terminan acercándose a zonas urbanas debido a la fragmentación de su hábitat y a la presencia de basura en arroyos y colonias.

Fernando Toledo advirtió que alimentar a los osos o intentar acercarse representa uno de los principales riesgos, ya que provoca que los animales regresen constantemente a zonas habitadas.

Asimismo, pidió a la población evitar lanzar piedras, perseguirlos o intentar fotografiarlos a corta distancia, especialmente cuando se trate de hembras acompañadas de oseznos.

El especialista reiteró el llamado a reportar cualquier avistamiento a través del 911, Policía Ambiental, Profepa, Secretaría de Medio Ambiente o directamente al Museo del Desierto para coordinar la atención del ejemplar.  

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