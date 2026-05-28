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Coahuila

Dejan tornados duros estragos en Acuña y Zaragoza

En Acuña, el tornado afectó la comunidad Lázaro Cárdenas, donde Protección Civil reportó daños en al menos 11 viviendas de cartón, tarimas y lámina

  • 28
  • Mayo
    2026

Luego de los dos tornados que azotaron este martes algunos municipios de Coahuila y dejaron daños materiales, la alerta permanece ante la posibilidad de nuevos fenómenos meteorológicos de este tipo.

La formación preliminar de al menos dos vórtices tornádicos fue confirmada ayer  en municipios del norte del estado, luego de las alertas preventivas emitidas horas antes por autoridades estatales ante condiciones favorables para tormentas severas y posibles tornados.

Uno de los fenómenos se registró en zonas serranas de Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, mientras que el segundo ocurrió en Ciudad Acuña, donde además se reportaron daños materiales en viviendas y caída de árboles.

En Acuña, el vórtice tornádico habría impactado sectores cercanos a zonas habitacionales, particularmente en la comunidad Lázaro Cárdenas, donde Protección Civil reportó afectaciones en al menos 11 viviendas construidas con cartón, tarimas y lámina.

Las autoridades municipales iniciaron un censo para cuantificar los daños, mientras personal de emergencia mantiene recorridos de supervisión en distintos sectores afectados.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó además que especialistas continúan evaluando la intensidad del fenómeno para determinar su posible clasificación dentro de la escala Fujita, utilizada para medir la fuerza destructiva de los tornados con base en las afectaciones ocasionadas.

Las tormentas severas también provocaron afectaciones en el municipio de Jiménez, donde permanece parcialmente cerrada la carretera federal número 2 debido a la caída de un árbol sobre la vialidad.

Asimismo, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en algunos sectores de la región norte, situación que ya fue notificada a la Comisión Federal de Electricidad.

Horas antes de la formación de los vórtices, Protección Civil de Coahuila había emitido una alerta preventiva por lluvias fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo y vientos intensos, exhortando a la población a resguardarse y mantenerse atenta a la información oficial.

Las autoridades estatales mantienen un monitoreo permanente, en coordinación con corporaciones municipales y cuerpos de emergencia, para atender cualquier nueva incidencia derivada de las condiciones meteorológicas.


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