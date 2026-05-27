Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_05_27_T124029_916_8713263020
Coahuila

Osezno provoca movilización en colonias de Saltillo

Un osezno fue localizado y capturado tras recorrer varias colonias de Saltillo; autoridades activaron un operativo para contenerlo

  • 27
  • Mayo
    2026

Tras múltiples reportes de avistamientos de un oso en colonias del poniente de Saltillo durante la noche del martes y la mañana del miércoles, las autoridades de la Policía Ambiental lograron localizar y capturar a un osezno cuya presencia causó revuelo entre la población.

Diversos videos mostraron al animal circulando por calles de las colonias Cerro del Pueblo y Panteones, por lo que elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y de la Secretaría del Medio Ambiente peinaron la zona en búsqueda del osezno, que finalmente fue localizado en un desagüe cerca de un arroyo.

“Vamos a seguir el protocolo junto con Secretaría del Medio Ambiente para hacer la contención del animal, no es fácil por las condiciones del terreno, por las condiciones en las que se encuentra el animal”, dijo Jessica Martínez Terrazas, directora de la Policía Ambiental.

Explicó que la noche del marte se recibieron varios reportes de la presencia del oso, y aunque se realizó un acercamiento no se le pudo localizar, sin embargo este miércoles por la mañana se presentaron otros reportes, lo que permitió establecer un cerco para la localización del oso.

Dijo que aunque no es común la presencia de osos en esta zona de la ciudad, y los avistamientos son más frecuentes en las faldas de la sierra de Zapalinamé, estos animales tienen la capacidad física de recorrer muchos kilómetros al día, por lo que el osezno capturado debió cubierto una distancia importante durante uno o dos días.

Martínez Terrazas explicó que después del alumbramiento, las hembras pasan alrededor de dos años con sus crías, lo que explica que hace poco más de dos años se reportaran múltiples avistamientos de osos en el sur de la ciudad.

Dijo que tras su captura, el osezno será trasladado al Museo del Desierto para que se valore su estado de salud, ya que no cuenta con un arete de identificación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

accidente_carretera_a23b64fbb3
Joven muere tras volcadura en la autopista Saltillo-Torreón
48a8e12f_ac42_4a46_a377_1e5a02a5b44a_283a890cfa
Reconocen a policías que rescataron a familia de incendio
3bce1692_7833_47b3_8f3a_e2435b62213c_79217d90dc
Tragedia en kínder: muere niño de seis años por accidente
publicidad

Últimas Noticias

informe_11_am_sheinbaum_60d2692a2d
Confirman hora del informe de CSP; en Coahuila no se transmitirá
proteccion_civil_ramos_arizpe_d480767a96
Ciclista resulta herido de gravedad tras caída en Ramos Arizpe
dpr_iran_revelan_fifa_fan_fest_nuevo_leon_097e9a36c7
Revelan al cantante DPR IAN como parte del Fan Fest en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×