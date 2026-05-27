Osezno provoca movilización en colonias de Saltillo

Tras múltiples reportes de avistamientos de un oso en colonias del poniente de Saltillo durante la noche del martes y la mañana del miércoles, las autoridades de la Policía Ambiental lograron localizar y capturar a un osezno cuya presencia causó revuelo entre la población.

Diversos videos mostraron al animal circulando por calles de las colonias Cerro del Pueblo y Panteones, por lo que elementos de la Policía Ambiental de Saltillo y de la Secretaría del Medio Ambiente peinaron la zona en búsqueda del osezno, que finalmente fue localizado en un desagüe cerca de un arroyo.

“Vamos a seguir el protocolo junto con Secretaría del Medio Ambiente para hacer la contención del animal, no es fácil por las condiciones del terreno, por las condiciones en las que se encuentra el animal”, dijo Jessica Martínez Terrazas, directora de la Policía Ambiental.

Explicó que la noche del marte se recibieron varios reportes de la presencia del oso, y aunque se realizó un acercamiento no se le pudo localizar, sin embargo este miércoles por la mañana se presentaron otros reportes, lo que permitió establecer un cerco para la localización del oso.

Dijo que aunque no es común la presencia de osos en esta zona de la ciudad, y los avistamientos son más frecuentes en las faldas de la sierra de Zapalinamé, estos animales tienen la capacidad física de recorrer muchos kilómetros al día, por lo que el osezno capturado debió cubierto una distancia importante durante uno o dos días.

Martínez Terrazas explicó que después del alumbramiento, las hembras pasan alrededor de dos años con sus crías, lo que explica que hace poco más de dos años se reportaran múltiples avistamientos de osos en el sur de la ciudad.

Dijo que tras su captura, el osezno será trasladado al Museo del Desierto para que se valore su estado de salud, ya que no cuenta con un arete de identificación.

Comentarios