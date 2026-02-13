Podcast
Coahuila

Sigue actividad en lago Ciudad Deportiva pese a muerte de peces

De acuerdo con la información proporcionada este lunes, el espacio permanecerá cerrado temporalmente al público a fin de reforzar las medidas preventivas

  • 13
  • Febrero
    2026

A una semana de que se diera a conocer la muerte masiva de peces en el lago artificial de la Ciudad Deportiva, las actividades recreativas del fin de semana se desarrollaron con normalidad. 

Pese a lo lamentable de la situación, autoridades permitieron el acceso al público, mientras se mantenían en operación los trabajos de oxigenación artificial del agua como parte de las acciones emergentes para atender la problemática ambiental.

De acuerdo con la información proporcionada este lunes, el espacio permanecerá cerrado temporalmente al público a fin de reforzar las medidas preventivas y continuar con la oxigenación del lago. 

Se espera que durante el transcurso de la semana las condiciones se estabilicen y las actividades se normalicen, luego de la presencia de numerosos peces muertos que generaron preocupación entre los visitantes de este importante espacio recreativo.


