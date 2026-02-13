Podcast
Internacional

Canadá homenajea a las 8 víctimas de la masacre de Tumbler Ridge

Un conmovido Mark Carney nombró a cada uno de los fallecidos y pidió por la recuperación de Maya Gebala y Paige Hoekstra, quienes permanecen heridas

  • 13
  • Febrero
    2026

En un ambiente de profundo pesar y solidaridad nacional, la localidad de Tumbler Ridge celebró este viernes una emotiva vigilia para honrar a las ocho víctimas del tiroteo ocurrido el pasado martes. La ceremonia contó con la presencia del primer ministro, Mark Carney, la gobernadora general, Mary Simon, y líderes de todas las fuerzas políticas del país.

El evento inició con oraciones y cantos nativos liderados por tres autoridades indígenas, mientras centenares de asistentes, incluyendo al líder de la oposición, Pierre Poilievre, entrelazaban sus manos en señal de unidad. Entre la multitud, destacaban niños que sostenían los retratos de sus compañeros fallecidos: Abel Mwansa, Ezekiel Schofield, Kylie Smith, Zoey Benoit y Ticaria Lampert, todos de entre 11 y 13 años, así como de la maestra Shannda Aviugana-Durand, de 39 años. También se recordó a Jennifer Jacobs y al pequeño Emmett Jacobs, madre y hermano de la atacante, respectivamente.

Durante su intervención, un visiblemente conmovido Mark Carney nombró a cada uno de los fallecidos y pidió por la recuperación de Maya Gebala y Paige Hoekstra, quienes permanecen heridas de gravedad.

“Sé que ninguna de mis palabras puede llenar el silencio que hay en sus casas esta noche”, afirmó Carney. “Pero queremos decirles aquí, en su hogar, que los canadienses están y siempre estarán con ustedes”.

El primer ministro destacó la presencia de Nathalie Provost, superviviente de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal de 1989. Carney calificó a Provost, hoy diputada, como la "prueba viva de que es posible soportar lo insoportable".

Avances en la investigación y lucha contra la desinformación

La autora de los crímenes fue identificada como Jesse VanRootselaar, quien se suicidó tras el ataque. Según el subdirector de la Policía Montada de Columbia Británica, Dwayne McDonald, la mujer actuó de forma indiscriminada, describiendo sus acciones como "una cacería".

Los peritajes indican que utilizó un rifle modificado y otra arma larga en la escuela secundaria, además de una escopeta para asesinar a su familia en la vivienda familiar. Las autoridades investigan ahora el origen de las armas, ya que algunas no estaban registradas a su nombre.

En un movimiento inusual, la Policía Montada distribuyó la fotografía oficial de VanRootselaar para frenar la ola de desinformación en redes sociales, donde se habían difundido imágenes de personas ajenas a la tragedia.

Las autoridades instaron a los medios y al público a utilizar únicamente información verificada para evitar acusaciones falsas en este momento de crisis comunitaria.


