Coahuila

Avanza favorablemente el programa Amor en Movimiento 2026

Habitantes de la colonia Niños Héroes agradecieron a las autoridades municipales por acercar estos apoyos que contribuyen al bienestar de sus familias

  • 13
  • Febrero
    2026

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 13 de febrero de 2026.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron una nueva jornada de los programas Amor en Movimiento y Brigada DIF en la colonia Niños Héroes, al sur de la ciudad. Durante la actividad, se ofrecieron diversos servicios médicos y asistenciales que beneficiaron a cientos de habitantes del sector.

El alcalde destacó que mejorar la calidad de vida de la población es una prioridad de su administración y subrayó el impacto positivo que ha tenido el programa itinerante. Señaló que, hasta el momento, se han realizado más de 100 brigadas, llevando atención directa a miles de personas.

35e58eca-b046-4dea-939d-b81d155a51a1.jpeg

A través de Amor en Movimiento se brindaron revisiones oftalmológicas con entrega de lentes, consultas odontológicas, audiometrías y colocación de aparatos auditivos; mientras que la Brigada DIF ofreció servicios médicos generales, entrega de medicamentos, monitoreo de glucosa y orientación psicológica.

Además, se instaló el Mercadito DIF, donde vecinos intercambiaron cacharros por productos de la canasta básica y artículos de higiene, así como módulos de asesoría jurídica y cortes de cabello. Luly López Naranjo informó que durante 2026 el camión de Amor en Movimiento y las brigadas continuarán recorriendo colonias, ejidos y escuelas del municipio.

Habitantes de la colonia Niños Héroes agradecieron a las autoridades municipales por acercar estos apoyos que contribuyen al bienestar de sus familias.


