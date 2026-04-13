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Coahuila

Están en riesgo de cierre cuatro escuelas rurales de Ramos Arizpe

La disminución de población en las comunidades ha impactado directamente en la permanencia de los planteles, donde no se alcanza ni el mínimo de 10 estudiantes

  • 13
  • Abril
    2026

Al menos cuatro escuelas del sector rural de Ramos Arizpe se encuentran en riesgo de cerrar dentro del sistema escolarizado debido a la baja matrícula, donde en algunos casos no se alcanza ni el mínimo de 10 estudiantes.

El director de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, informó que esta situación se presenta en comunidades como Hipólito, San Martín, Las Vacas y San Martín del 12, donde la disminución de población ha impactado directamente en la permanencia de los planteles.

Explicó que la Secretaría de Educación establece un número mínimo de alumnos para asignar docentes de base, ya sean federales o estatales; de no cumplirse, las escuelas podrían pasar al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

“En algunos planteles no se completan ni 10 niños, lo que los coloca en foco rojo”, señaló.

El funcionario indicó que actualmente se trabaja en coordinación con autoridades educativas para evitar el cierre de estas escuelas, mediante estrategias como la posible fusión de planteles y el traslado de estudiantes entre comunidades.

Agregó que el municipio cuenta con cobertura de transporte escolar en el 99 por ciento de las comunidades rurales, lo que permitiría facilitar la movilidad de los alumnos en caso de una reorganización.

No obstante, reconoció que el problema de fondo es la disminución de población en el campo, lo que ha generado una caída constante en la matrícula escolar.

Ante este panorama, autoridades buscan implementar acciones que incentiven el arraigo de las familias en estas comunidades, con el objetivo de mantener en operación los planteles existentes.


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