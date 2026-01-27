Podcast
Whats_App_Image_2026_01_27_at_17_28_06_c7df992534
Tamaulipas

Américo Villarreal destaca a Nuevo Laredo como orgullo nacional

Nuevo Laredo fue designado sede nacional de la ANAM en un acto encabezado por Sheinbaum, consolidando a la frontera como eje del comercio exterior

  • 27
  • Enero
    2026

La designación de Nuevo Laredo como sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es resultado de su vocación logística, infraestructura y liderazgo histórico en el comercio internacional, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

El mandatario señaló que a partir de esta sede iniciarán operaciones estratégicas al servicio del país desde una frontera clave para la economía nacional.

“Nuevo Laredo es orgullo de México y Tamaulipas. Es el puerto comercial y aduanero más importante de la frontera y de América Latina”, expresó.

Proyecto estratégico para el desarrollo

Villarreal Anaya destacó que la nueva sede de la ANAM se articula con otras obras estratégicas, como la ampliación del Puente Nuevo Laredo III, el fortalecimiento ferroviario y la modernización logística, acciones que consolidan a Tamaulipas como eje del comercio entre México y Estados Unidos.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.28.06 (2).jpeg

Estas inversiones, dijo, potencian nuevas economías de escala y permiten un crecimiento inclusivo y sostenible para la región y el país.

Impacto regional y nacional

Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal afirmó que la llegada de la ANAM marca un antes y un después para Nuevo Laredo.

“Hoy hacemos historia. Confirmamos que somos el corazón del comercio exterior del país”, subrayó.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.28.06 (3).jpeg

La presidenta municipal agradeció el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno del Estado, al considerar que esta decisión reconoce la capacidad, estabilidad y liderazgo de la ciudad fronteriza.

Inversión e infraestructura

El complejo de la ANAM representó una inversión superior a 4 mil millones de pesos, fue construido en 22 meses y se extiende sobre más de 29 hectáreas, con más de 320 mil metros cuadrados de construcción.

Cuenta con un edificio administrativo con capacidad para más de mil 100 trabajadores, además de áreas habitacionales, deportivas y de bienestar.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 17.28.06 (1).jpeg

La inauguración fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que estas instalaciones representan seguridad nacional, soberanía y desarrollo con bienestar.

Subrayó que Nuevo Laredo concentra cerca del 33% de la recaudación de las aduanas terrestres del país y que se prevé alcanzar ingresos por un billón 500 mil millones de pesos este año.


