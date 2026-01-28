Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_6101_dedb9a4af8
Coahuila

Coahuila sin nuevos casos de sarampión desde septiembre

Autoridades de Salud informaron que Coahuila no registra nuevos casos de sarampión desde septiembre y mantiene campañas de vacunación

  • 28
  • Enero
    2026

Coahuila no ha registrado ningún nuevo caso de sarampión desde septiembre, pese al contexto nacional de alerta sanitaria, y mantiene disponibilidad suficiente de vacunas para reforzar la prevención, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre.

El funcionario detalló que en 2025 se confirmaron 55 casos hasta el mes de septiembre, pero desde entonces no se han presentado nuevos contagios, lo que atribuyó a la vigilancia epidemiológica activa y a las campañas permanentes de vacunación para completar esquemas, principalmente en población infantil.

Actualmente, la cobertura de vacunación contra sarampión en el estado alcanza 84%, cifra que, si bien es alta, aún se encuentra por debajo de la meta óptima establecida por el sector salud, que va del 90 al 95%, por lo que las brigadas continúan trabajando de manera intensiva en colonias y comunidades con rezago.

IMG_6103.jpeg

A la par, la Secretaría de Salud mantiene operativos de regulación sanitaria para combatir la venta irregular de medicamentos y productos biológicos, principalmente aquellos comercializados sin autorización en establecimientos informales y a través de redes sociales.

Estas acciones han derivado en aseguramientos de medicamentos en distintos puntos del estado.

IMG_6102.jpeg

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vigilancia se mantiene activa, ante el riesgo de reintroducción del virus, y llamaron a la población a verificar esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IEC_mexico_2026_76b96b8817
IEC establece bases para candidaturas independientes
Whats_App_Image_2026_01_28_at_7_26_33_PM_1_2385445ebc
Van PRI y UDC en coalición para elección de diputados
Whats_App_Image_2026_01_28_at_6_26_47_PM_2606934cae
Pemex recupera más de 342,000 litros de combustible en 2025
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_14_36_26_17e7da039f
Tamaulipas avanza hacia electrificación total con energía solar
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma conferencia de ultimo momento
Checo_Perez_Cadillac_df31b00755
Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×