Trámites agrarios se mudarán a Conaza tras desalojo

Tras el desalojo de las oficinas que ocupaban por falta de pago de renta desde finales de 2025, se confirmó que los trámites de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional se realizarán temporalmente en las instalaciones de la Comision nacional de zonas áridas ubicadas sobre el bulevar Vito Alessio Robles, pasando el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Confirman sede temporal para trámites agrarios

La confirmación se obtuvo luego de que se realizara una visita a los edificios que anteriormente ocupaban estas dependencias y se contactara al número telefónico que fue dejado para atender dudas de los usuarios.

A través de esta vía se informó que ambos organismos federales concentrarán sus servicios en dicho espacio; sin embargo, el traslado y la reanudación de actividades aún no se concretan.

Servicios aún no se reanudan

De acuerdo con la información proporcionada, los trámites no podrán retomarse de inmediato ni durante la próxima semana, pese a que las oficinas permanecen cerradas desde finales del año pasado.

Atención podría restablecerse hasta abril

Se prevé que la atención al público pueda restablecerse hasta el mes de abril, lo que mantiene en pausa miles de gestiones agrarias que dependen de estas dependencias, situación que ha generado incertidumbre entre ejidatarios y usuarios que requieren resolver diversos procesos legales y administrativos.

