Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
8662dcf2_a5d1_4fc7_91e4_d63a91d11dc2_0389617115
Coahuila

Trámites agrarios se mudarán a Conaza tras desalojo

Se prevé que la atención al público pueda restablecerse hasta el mes de abril, lo que mantiene en pausa miles de gestiones agrarias

  • 05
  • Marzo
    2026

Tras el desalojo de las oficinas que ocupaban por falta de pago de renta desde finales de 2025, se confirmó que los trámites de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional se realizarán temporalmente en las instalaciones de la Comision nacional de zonas áridas ubicadas sobre el bulevar Vito Alessio Robles, pasando el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Confirman sede temporal para trámites agrarios

La confirmación se obtuvo luego de que se realizara una visita a los edificios que anteriormente ocupaban estas dependencias y se contactara al número telefónico que fue dejado para atender dudas de los usuarios

A través de esta vía se informó que ambos organismos federales concentrarán sus servicios en dicho espacio; sin embargo, el traslado y la reanudación de actividades aún no se concretan.

Servicios aún no se reanudan

De acuerdo con la información proporcionada, los trámites no podrán retomarse de inmediato ni durante la próxima semana, pese a que las oficinas permanecen cerradas desde finales del año pasado.

Atención podría restablecerse hasta abril

Se prevé que la atención al público pueda restablecerse hasta el mes de abril, lo que mantiene en pausa miles de gestiones agrarias que dependen de estas dependencias, situación que ha generado incertidumbre entre ejidatarios y usuarios que requieren resolver diversos procesos legales y administrativos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Produccion_ganadera_54dd7ba1c7
Feria del Crédito Ganadero busca fortalecer al sector en Coahuila
8662dcf2_a5d1_4fc7_91e4_d63a91d11dc2_4cee62b0cc
Suspenden trámites agrarios por cierre de oficinas
idd_uso_rrss_17dd7fbaa6
Envían iniciativa para control parental en redes sociales
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×