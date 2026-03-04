Envían iniciativa para control parental en redes sociales
La diputada Claudia Caballero apoyó e la iniciativa, ya que asegura que así se podrá proteger a los menores de los peligros que corren en el internet.
El Congreso del Estado aprobó enviar a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma para evitar que los menores de 15 años tengan acceso sin permiso previo de sus padres a las redes sociales.
La propuesta es una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en donde los menores de 15 años estarán sujetos a un control parental y fue hecha por el diputado local de Morena, Tomás Montoya.
“No se trata de prohibir el acceso a Internet ni de limitar la libertad digital. Se trata de establecer condiciones mínimas de protección para menores de quince años, mediante herramientas de control parental y supervisión verificable por parte de madres, padres o tutores.
“Con ello, se fortalece el principio del interés superior de la niñez, al mismo tiempo que se promueve un uso más seguro y responsable de las tecnologías”, dijo el diputado Tomás Montoya.
Comisión respalda iniciativa para proteger a menores
Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Legislación, claudia Caballero, apoyó el envío de la iniciativa, ya que asegura que así se podrá proteger a los menores de los peligros que corren en el internet.
“Las redes sociales forman parte de la vida diaria de los menores, de su aprendizaje y desarrollo, pero también representan riesgos que hoy por hoy no se pueden ignorar.
“Este dictamen plantea un acceso de control parental para el acceso de personas menores de 15 años a redes sociales digitales”, dijo Claudia Caballero.
La propuesta de enviar la reforma a la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad en el Congreso, por lo cual, serán los diputados federales quienes analicen la propuesta de Tomás Montoya.
