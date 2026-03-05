Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep

El proceso de admisión en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en la región Sureste de Coahuila registra una alta participación de aspirantes que buscan cursar su educación media superior en esta institución. Así lo dio a conocer el director estatal del sistema, Alfredo de la Vega, quien señaló que desde hace varios días comenzó la entrega de fichas y el registro de estudiantes interesados en formar parte de la próxima generación.

Uno de los centros educativos con mayor número de solicitudes es el Conalep Saltillo I, localizado en la colonia Satélite Sur.

Según explicó el directivo, aunque el plantel tiene capacidad para atender aproximadamente a mil alumnos en ambos turnos, la cifra de jóvenes interesados ya supera ese número, pues hasta ahora se han distribuido cerca de mil 400 fichas para el proceso de admisión del siguiente ciclo escolar.

El funcionario agregó que este comportamiento también se observa en otros planteles de la región, donde la demanda continúa siendo elevada. Ante este panorama, indicó que la institución dará seguimiento al proceso para que se lleve a cabo con orden y bajo los criterios establecidos, con el objetivo de brindar oportunidades educativas a la mayor cantidad posible de estudiantes.

