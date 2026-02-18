Podcast
Coahuila

UNTA solicitará prórroga para modernizar unidades en Ramos Arizpe

Aseguraron que el plazo para que las unidades fuera de modelo salgan de circulación vence en marzo, por lo que buscarán entablar diálogo con el alcalde

  • 18
  • Febrero
    2026

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), José Luis López Cepeda, confirmó que solicitará al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, un plazo adicional para que los concesionarios de la ruta Blanca Esthela puedan renovar sus unidades y cumplir con el cambio de modelo exigido por el municipio.

La petición surge luego de que a varias unidades de esta ruta se les colocaran calcomanías con el logotipo de la organización campesina, situación que generó señalamientos públicos.

López Cepeda aclaró que el emblema no representa impunidad ni un intento de evadir la normatividad municipal, sino una estrategia de organización interna para mejorar el servicio.

Concesionarios enfrentan dificultades económicas

El líder explicó que los concesionarios enfrentan dificultades económicas derivadas, entre otros factores, de la implementación del transporte gratuito municipal, lo que —afirmó— ha reducido sus ingresos y limita la capacidad inmediata de inversión en unidades nuevas.

“Sí se requiere una gran inversión y capacitación de los choferes, pero también voluntad social y coordinación con el municipio para poder arreglar el transporte”, señaló.

Actualmente, el plazo para que las unidades fuera de modelo salgan de circulación vence en marzo. López Cepeda indicó que buscarán dialogar con el alcalde esta misma semana para conocer si existe disposición de otorgar un periodo de gracia o, en su caso, definir el retiro de concesiones.

Plantean reingeniería integral del transporte

El dirigente sostuvo que la problemática no se limita a una sola ruta y consideró necesaria una reingeniería integral del transporte público que opera hacia Ramos Arizpe, incluyendo unidades intermunicipales.

Finalmente, reiteró que la decisión corresponde a la autoridad municipal y que será el alcalde quien determine si se concede la prórroga solicitada o si los concesionarios deberán retirarse del servicio conforme al reglamento vigente.


Comentarios

