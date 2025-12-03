Cerrar X
64b3c666_ad5b_4884_8768_ac714c5e4a57_b83d2e8e55
Coahuila

Infonavit atiende en Parras de la Fuente demandas ciudadanas

Autoridades del Infonavit acudieron a Parras de la Fuente para reunirse con ciudadanos que recientemente habían expuesto diversas problemáticas

  • 03
  • Diciembre
    2025

La mañana del miércoles 3 de diciembre, autoridades del Infonavit acudieron a Parras de la Fuente para reunirse con ciudadanos que recientemente habían expuesto diversas problemáticas relacionadas con sus créditos y viviendas.

El delegado del Infonavit en Coahuila, acompañado por el alcalde Fernando Orozco, atendió directamente a los habitantes, quienes previamente habían viajado hasta Saltillo para solicitar soluciones.

En el encuentro también participó José Luis López Cepeda, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización que ha respaldado a los ciudadanos en la gestión de sus demandas.

64b3c666-ad5b-4884-8768-ac714c5e4a57.jfif

La presencia conjunta de autoridades municipales, estatales y representantes sociales permitió abrir un diálogo más cercano y evaluar de primera mano las dificultades que enfrentan las familias.

Según trascendió, el objetivo principal de la reunión fue agilizar las respuestas y avanzar en acuerdos que eviten que los afectados tengan que desplazarse nuevamente hasta la capital del estado.

Con esta visita, las autoridades buscan demostrar disposición para atender las problemáticas en el propio municipio y avanzar hacia soluciones concretas para los habitantes de Parras de la Fuente.

4d9b4418-a089-4a9e-9a22-83f2e0955fc5.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

large_INFO_7_UNA_FOTO_94_f80f1f3594_8800c02c0e
Pagará Infonavit daños a casas dañadas por polvorín de Pesquería
tyjet5_82c80fcab5
Sheinbaum entrega 225 viviendas nuevas en Playa del Carmen
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T151424_612_7bd4c37a69
Viviendas construidas por Infonavit costarán $600,000 pesos
publicidad

Últimas Noticias

Ingresara_Frente_Frio_18_a_Tamaulipas_con_bajas_temperaturas_959949061c
Ingresará Frente Frío 18 a Tamaulipas con bajas temperaturas
detenido_trata_personas_74fa3f337d
Vinculan a proceso a hombre acusado de trata de personas en NL
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_12_04_PM_1_e09b86773d
DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×