¡Juegazo! PSG derrota al Bayern en una lluvia de goles

En una noche que quedará grabada en los libros de oro de la Champions League, el Paris Saint-Germain logró imponerse 5-4 al Bayern Múnich en el partido de ida de las Semifinales del torneo de clubes más importante del mundo.

Lo que se vivió en el Parque de los Príncipes no fue solo un partido, sino un hito absoluto, pues se trató del partido de Semis con más goles en la historia y, potencialmente, la llave con más tantos.

Un vendaval de goles y emociones

El encuentro comenzó con un Bayern dominador. A los 17 minutos, el infalible Harry Kane adelantó a los bávaros desde el punto penal. Sin embargo, la respuesta local no tardó en llegar. Khvicha Kvaratskhelia empató a los 24' y, poco después, el joven João Neves sorprendió a todos al ganar por alto para poner el 2-1.

La primera mitad cerró con un intercambio de golpes frenético, primero con Michael Olise igualando para el Bayern; posteriormente, ya en el segundo tiempo, un polémico penal por mano de Alphonso Davies permitió a Ousmane Dembélé marcar el 3-2, a pesar de que Manuel Neuer adivinó la dirección del disparo.

La resistencia del campeón

En el reinicio, el PSG parecía sentenciar la eliminatoria. Con goles de Kvaratskhelia y Dembélé, los dirigidos por Luis Enrique se pusieron 5-2 arriba, lo que parecía lapidario para los dirigidos por Vincent Kompany.

Pero el Bayern, fiel a su extirpe y reaccionó de forma brillante. Un cabezazo de Dayot Upamecano y un potente disparo del colombiano Luis Díaz recortaron la distancia a un solo gol, dejando el marcador final en un electrizante 5-4.

Super Pass, starke Annahme. 😮‍💨



Luchos Treffer zum 5-4! 👏 pic.twitter.com/43BNQpSuRy — FC Bayern München (@FCBayern) April 28, 2026

Agonía en el tiempo añadido

El tramo final fue un suplicio para los parisinos, pues en el último suspiro, el defensor ecuatoriano Willian Pacho se vistió de héroe al despejar sobre la raya un cabezazo bombeado de Joshua Kimmich que buscaba el empate agónico.

Será el próximo miércoles, en el Allianz Arena de Múnich, donde se dictará sentencia en lo que promete ser una de las eliminatorias más emocionantes en la historia el fútbol. El ganador será el máximo candidato al título y se enfrentará en la Final a quien avance en la llave de Arsenal y Atlético de Madrid, que está estigmatizada como una llave condenada a tener pocas emociones.

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