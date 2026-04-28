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Coahuila

Lanzan convocatoria de la presea rotaria en Saltillo y la región

La convocatoria permanecerá abierta durante las próximas semanas, invitando a la sociedad a postular a quienes consideren merecedores del reconocimiento

  • 28
  • Abril
    2026

El Club Rotario de Saltillo A.C. dio a conocer este lunes, en rueda de prensa, los detalles de la convocatoria para la Presea Rotaria 2026, un reconocimiento que busca destacar a ciudadanas y ciudadanos ejemplares por su impacto positivo en la comunidad. La organización subrayó la importancia de visibilizar las acciones que fortalecen el tejido social y fomentan una cultura de servicio.

Durante la presentación, integrantes del club explicaron que este galardón está dirigido a personas cuya labor social, altruista y compromiso con el bienestar colectivo haya generado cambios significativos en Saltillo.

Asimismo, señalaron que la convocatoria permanecerá abierta durante las próximas semanas, invitando a la sociedad a postular a quienes consideren merecedores de este reconocimiento.

Buscan inspirar a ciudadanos para involucrarse en causas sociales

El Club Rotario reiteró que la Presea Rotaria no solo busca premiar trayectorias, sino también inspirar a más ciudadanos a involucrarse en causas sociales.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en 2026, en un evento donde se celebrará el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen a mejorar la calidad de vida en la comunidad.


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