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Coahuila

Sancionará Ramos Arizpe a padres de menores que anden en moto

El regidor subrayó que ya existe un marco legal que contempla este tipo de responsabilidades, pero se requiere afinar su aplicación local

  • 28
  • Abril
    2026

El cabildo de Ramos Arizpe analiza los ajustes necesarios al Reglamento de Policía y Buen Gobierno para que elementos de Seguridad Pública puedan solicitar la intervención de PRONNIF y canalizar a menores que conduzcan motocicletas a una trabajadora social , con el fin de sancionar a sus padres por omisión de cuidados y aplicar las multas de tránsito correspondientes por la falta de documentos, informó el regidor Antonio Trejo.

El regidor explicó que la propuesta busca establecer un protocolo claro entre Tránsito Municipal y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), ya que actualmente los menores no pueden ser sancionados directamente con multas al tratarse de faltas administrativas.

Detalló que, en estos casos, los agentes podrían asegurar la unidad y poner al menor a disposición de una trabajadora social, quien daría seguimiento al caso y notificaría a los padres o tutores, a fin de que asuman la responsabilidad correspondiente.

“Lo que se está ajustando es cómo aplicar la ley de manera concreta en el municipio, sin vulnerar derechos, pero sí generando consecuencias cuando hay omisión de cuidados”, señaló Trejo.

Indicó que, de confirmarse la conducta o en caso de reincidencia, se podría configurar una falta por omisión de cuidados, lo que derivaría en sanciones económicas para los padres, además de posibles procedimientos ante PRONNIF.

El regidor subrayó que ya existe un marco legal que contempla este tipo de responsabilidades, pero se requiere afinar su aplicación local para que las autoridades actúen con mayor claridad y eficacia.

Añadió que, paralelamente, se fortalecerán campañas de concientización en escuelas y con padres de familia, debido al incremento de casos de menores conduciendo motocicletas sin documentación ni condiciones de seguridad, lo que representa un riesgo para la integridad de la población.


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