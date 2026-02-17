Podcast
Coahuila

Visitaría Sheinbaum este sábado a Coahuila por Pasta de Conchos

La mandataria federal indicó que su agenda para el fin de semana incluye la participación en varios eventos en la región

En el marco del 20° aniversario luctuoso de la tragedia de Pasta de Conchos, se espera la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Coahuila. Esta confirmación fue realizada al finalizar la conferencia matutina de este martes.

La presidenta indicó que su agenda para el fin de semana incluye la participación en varios eventos en la región.

Además, se ha informado que personal de la Guardia Presidencial ya se encuentra en San Juan de Sabinas, Coahuila, coordinando los preparativos para los actos conmemorativos.

Este evento no solo recordará a las víctimas de la tragedia, sino que también se espera que sirva como plataforma para abordar temas relacionados con la seguridad y la justicia para los deudos.


