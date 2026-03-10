México condena subasta con piezas arqueológicas nacionales

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, emitió este martes una enérgica condena contra la subasta presencial "Tout l’Or des Empires: Collection de Monsieur D", organizada por la casa Millon en París, Francia. La dependencia identificó cuatro piezas arqueológicas que pertenecen legalmente al patrimonio cultural de la nación y exigió la suspensión inmediata de su venta.

El hallazgo del INAH

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron un dictamen arqueológico basado en el catálogo de la subasta, programada para este miércoles 11 de marzo a las 15:00 horas en el Hotel Drouot.

Los expertos determinaron que los objetos son bienes arqueológicos e históricos protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, enfatizó a través de sus redes sociales que estos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.

Acciones legales y diplomáticas

En una carta enviada directamente a la casa Millon el pasado 5 de marzo, Curiel de Icaza expresó su "rotunda desaprobación y rechazo" a la comercialización de estos objetos. Asimismo, informó que ya se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades competentes para lograr su repatriación.