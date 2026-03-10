Podcast
Reporte Ciudadano
Nacional

México condena subasta con piezas arqueológicas nacionales

Expertos determinaron que los objetos son bienes arqueológicos protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

  • 10
  • Marzo
    2026

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, emitió este martes una enérgica condena contra la subasta presencial "Tout l’Or des Empires: Collection de Monsieur D", organizada por la casa Millon en París, Francia. La dependencia identificó cuatro piezas arqueológicas que pertenecen legalmente al patrimonio cultural de la nación y exigió la suspensión inmediata de su venta.

El hallazgo del INAH

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron un dictamen arqueológico basado en el catálogo de la subasta, programada para este miércoles 11 de marzo a las 15:00 horas en el Hotel Drouot.

Los expertos determinaron que los objetos son bienes arqueológicos e históricos protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, enfatizó a través de sus redes sociales que estos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.

Claudia Curiel

Acciones legales y diplomáticas

En una carta enviada directamente a la casa Millon el pasado 5 de marzo, Curiel de Icaza expresó su "rotunda desaprobación y rechazo" a la comercialización de estos objetos. Asimismo, informó que ya se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades competentes para lograr su repatriación.

"Hacemos un llamado a la ética y al respeto por el patrimonio cultural para detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas", declaró la funcionaria.

Reincidencia de la casa Millon

Este incidente no es aislado. Apenas hace dos semanas, el Gobierno mexicano exigió a la misma casa de subastas la suspensión de la venta "Les Empires de Lumière", donde se identificaron otras 40 piezas arqueológicas de origen mexicano.

Un balance de la recuperación patrimonial

Desde el inicio de la actual estrategia de combate al tráfico ilícito de bienes culturales en 2018, México ha logrado una cifra histórica en recuperación de artículos.

El Gobierno de México mantiene su postura de "No a la subasta" y continúa intensificando las demandas ante gobiernos extranjeros para frenar el mercado negro de arte prehispánico y devolver a la nación lo que le pertenece.


