¿De qué murió la periodista Cristina Pacheco?

Laura Emilia Pacheco Romo, hija de Cristina Pacheco, reveló que su mamá murió por cáncer el cual le fue detectado hace menos de un mes, pero resultó “letal”

Entrevistada en el funeral de la escritora y periodista, Laura Emilia señaló que la enfermedad fue detectada hace menos de un mes y dio detalles de lo que su madre sentía.

“Hay gente que le preguntó: ‘oiga señora, ¿se va de su programa porque está cansada?’, y se enfureció. Dijo: ‘Yo no estoy cansada, estoy enferma, que es muy distinto, porque de no haber estado enferma, nunca habría dejado ese programa’”, refirió.

La hija de Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco dijo que sospecha que su madre “empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho, se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado tiempo y no hubiera podido trabajar. Creo que ella prefirió trabajar hasta el final y pagar el precio”.

En ese sentido recordó que le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal.

Murió la periodista y escritora Cristina Pacheco

La periodista y escritora Cristina Pacheco murió el jueves 21 de diciembre de 2023, después de que hace dos semanas anunciara que dejaría la conducción de sus dos programas de televisión.

La noticia fue confirmada por su hija, Laura Emilia Pacheco, a través de su perfil de la red social Facebook. “Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco”, escribió la hija de la periodista y escritora.

El Canal Once, televisora pública donde colaboró por varias décadas, usó sus redes sociales para informar la muerte de la escritora, a quien calificó como “una eminencia en el periodismo y gran persona” y agradeció las enseñanzas de Cristina Pacheco.

